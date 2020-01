Damesmodemerk Femmes du Sud lanceert schoenenlijn

Femmes du Sud is de schoenenbranche ingestapt, zo vertelt oprichter Karin Vink telefonisch aan FashionUnited. Dit voorjaar verkoopt Femmes du Sud één schoenenstijl in diverse kleuren, maar aankomend winterseizoen wordt dit aanbod verder uitgebreid.

Het idee voor een schoenenlijn werd geopperd toen over de tweehonderd dames over de vloer kwamen bij Femmes du Sud naar aanleiding van de business collectie die vorig jaar gelanceerd is. De vraag: “Maar welke schoen moet ik hier nou bij aan?” kwam meerdere malen omhoog toen de pakken werden gepast. Ook kwam Vink in contact met een dame met een expertise in luxe schoenen, waardoor ze geen twee keer na hoefde te denken over het opzetten van een schoenenlijn.

De schoenenlijn is een nieuw stap naar het aanbieden van een totaal concept aan drukbezette vrouwen. Vink benadrukt dat het hierbij niet alleen gaat over vrouwen in het topmanagement van bedrijven, maar ook over vrouwen met een druk gezinsleven. Vrouwen die gaan voor duurzaam en die Femmes du Sud wil ontzorgen. De schoenen moeten dan ook comfortabel zijn en een stoere doch vrouwelijke touch geven aan een outfit.

De schoenen worden verkocht bij de 10 eigen businesspoints. Vink inventariseert op dit moment welke van de huidige 45 verkooppunten van Femmes du Sud de lijn per maart wil gaan verkopen in de winkels. De schoenen zijn handgemaakt en volledig van leer. De hakhoogte is 7 cm, volgens Vink de perfecte hakhoogte gebleken uit onderzoek. De maten lopen van 36 tot en met 42. De laarzen zijn 219 euro per paar.

Beeld: via Femmes du Sud