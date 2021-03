Damesmodetrend in Herfst 2021: Strakke snitten

Het Engelse woord ‘tailoring’ betekent letterlijk ‘maatwerk’ maar verwijst in dit geval naar strak gesneden items met scherpe hoeken voor een verfijnde look – en dat is wat we het komende herfstseizoen in de damesmode terugzien. Een aantal ontwerpers heeft deze look opgenomen in hun confectiecollecties, en presenteerde modieuze, op herenmode en -pakken geïnspireerde looks.

Tom Ford creëerde voor zijn dameslijn strak gesneden blazers met lange pasvorm, waardoor ze op mini-jurken lijken. Deze stukken zijn voorzien van scherpe hoeken bij de schouders en strakke revers, vergelijkbaar met de creaties van Valentino – hoewel Valentino voor een meer vierkante benadering koos met een oversized silhouet tot gevolg. Zo koos ook Etro bij verschillende strak gesneden stukken voor een oversized look, met losvallende blazers, broeken en hemden die voor een vleugje vrouwelijkheid zorgden.

Giorgio Armani, Fendi en Prada pasten op maatwerk geïnspireerde elementen toe op diverse items, met revers en grote zakken die normaal gesproken kenmerken zijn van blazers nu te zien op jassen, jacks en overhemden. Carolina Herrera en Moschino gaven ieder een unieke draai aan de trend. Herrera creëerde jurken en rokken met elegante pasvormen en knoopsluitingen, terwijl Moschino moderniseerde de traditionele silhouetten van damespakken met een vrouwelijke toets, zoals wijde pijpen, minirokken en peplum tops.

Moschino and Etro, Fall/Winter 2021

De maatwerk-stijlen waar je in Herfst 2021 op moet letten

Maatwerk-elementen komen de laatste tijd regelmatig voor in damesmode. Retailers bieden momenteel een brede selectie blazers, jassen en broeken met deze look, die volgens verwachting in Herfst 2021 steeds populairder zal worden. Zo zullen maatwerk-elementen straks te vinden zijn in verschillende soorten kleding en zullen ontwerpers hun eigen draai geven aan traditionele stijlen.

Tom Ford, Fall/Winter 2021

Beelden: via Tom Ford, Moschino en Etro

Dit artikel is eerder verschenen op FahsionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.