Damesschoenen-trends op de SS22-catwalks

Trendstop geeft de lezers van FashionUnited inzicht in de belangrijkste schoenentrends die op de catwalks van Spring Summer 2022 te zien zijn.

Bij het ontwerpen van schoenen wordt een hybride benadering gehanteerd, waarbij verschillende trendelementen en -technieken moeiteloos worden vervlochten om frisse, inspirerende stijlen te creëren. Om een statement te maken, worden proporties opgeschaald, overdreven of naar nieuwe hoogten gebracht, geaccentueerd door kleurgebruik en interessante details, altijd met comfort en functionaliteit in het achterhoofd.

De Global Fashion Flatform

Op sport geïnspireerd comfort ontmoet wereldwijde ambachtelijke technieken in een speelse terugkeer van de plateauzool. Dit profiel leent zich van nature voor de ambachtelijke trend. De flatform schoenen zijn doordrenkt met fashion forward-elementen in kleur en detaillering, waarbij handgemaakte of gerecyclede materialen en constructies worden geupcycled.

De Raft Sole

Wellicht geïnspireerd op het idee van het bevaren van woeste wateren, zien ultrabrede, ‘raft’achtige zolen eruit alsof je ermee over water kunt lopen. overdreven proporties zorgen voor een optische verlenging van de voet, soms in de breedte, soms in de lengte. Kleur wordt deels aangebracht, als 'binnensok' accent bijvoorbeeld, of juist op de zool, voor een speelse doch comfortabele statement.

De Sport Stomp

De Stomp Boot trend evolueert in een nieuwe, op sport geïnspireerde richting. Grove profielen en een volledig zwarte afwerking refereren aan de klederdracht van een rebelse subcultuur, met een sportieve draai die sportieve ritsen en voorgevormde sneaker-achtige elementen bevat. Lichtgewicht leer en schuimrubberen zolen verlengen de levensduur van de trend tot het lente/zomerseizoen.

Exclusief aanbod:

FashionUnited lezers kunnen gratis toegang krijgen tot Trendstop's Spring Summer 2021 Key Formal & Casual Footwear Directions Report. Klik hier om uw gratis rapport te ontvangen.

