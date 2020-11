Dante6 lanceert nieuw retail concept ‘selected by Dante6’

Het Nederlandse modemerk Dante6 lanceert het nieuwe retail concept ‘Selected by Dante6,’ zo meldt het bedrijf in een persbericht. “Dante6 selecteert gevestigde en opkomende merken, designers en creatievelingen om gezamenlijke doelen te bereiken en doelgroepen aan elkaar te verbinden. Een initiatief om vrouwelijkheid te vieren en vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen,” aldus het persbericht.

De geselecteerde merken worden getoond in Dante6 brandstores in Rotterdam en Amsterdam, voor een periode van zes weken. CEO Arlette Huisman reageert positief op het nieuws in het persbericht: “Ik moedig vrouwen aan – vanuit een intrinsiek gedreven missie - elkaar de wereld te gunnen. Ik ben ervan overtuigd dat door te verbinden natuurlijke communities ontstaan, welke kansen genereren voor individuele dromen. Ik streef naar een womanhood waarin authentieke en gewaardeerde relaties tussen vrouwen gekoesterd worden. Dit shared concept sluit aan bij deze missie en zal een wederzijds verbreding van netwerk en podium creëren.”

Het nieuwe concept zal starten met het Nederlandse sieradenmerk Charlotte Wooning. De Charlotte Wooning selected by Dante6 collectie is verkrijgbaar vanaf 6 november t/m 18 december 2020 in de Dante6 brandstores in Rotterdam en Amsterdam. Prijzen variëren vanaf €15,- tot €185,-.

Beeld: Charlotte Wooning x Dante6