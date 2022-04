David Laport ontwerpt tas voor nieuwe Nederlands label Maeden

Er is een nieuwe speler op de Nederlandse tassenmarkt: Maeden. Maeden heeft ontwerpers van Nederlandse bodem uit diverse disciplines de kans om de ‘allerbeste designertas denkbaar van premium Nederlands leer te maken’. Een van de ontwerpers die is gevraagd is modeontwerper David Laport.

Het label brengt naar eigen zeggen ‘lokale ambacht en visionaire ontwerpers uit verschillende disciplines samen, waarbij innovatie en het behoud van waardevol Nederlands vakmanschap hand in hand gaan’. Daarnaast meldt het merk tussen high street en traditionele luxe te zitten. Prijzen voor de tassen liggen tussen de 790 en 1180 euro.

De eerste vier ontwerpers die een tas hebben ontworpen voor het merk zijn David Laport, Julia Bocanet (juwelen), Tijmen Smeulders (productontwerp) en Mae Engelgeer (grafisch en textiel). In de toekomst moeten hier natuurlijk nog meer namen bij komen.

Elke tas kan volledig getraceerd worden, zo meldt Maeden in het persbericht. Dit gaat terug tot op de lederen huid die is gebruikt in het productieproces. Het leer is een bijproduct van de zuivelindustrie.