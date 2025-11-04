De 10 badmodetrends voor de zomer van 2026, gespot tijdens Gran Canaria Swim Week

Madrid – Na een gedetailleerde analyse van de meer dan 40 shows en presentaties tijdens de laatste editie van Gran Canaria Swim Week 2025, presenteren we ook dit jaar weer de 10 belangrijkste badmodetrends. Deze trends, gespot op de catwalk van Gran Canaria, zijn bepalend voor het komende badseizoen Lente/Zomer 2026.

Terwijl de voorbereidingen voor de volgende editie al beginnen, richten we onze aandacht nogmaals op de editie van 2025. Het evenement zal niet langer in oktober plaatsvinden. Op basis van een nieuwe strategie van ontwerpers en de Eilandraad van Gran Canaria, wordt de Swim Week verplaatst naar het begin van het Lente/Zomer seizoen. Nu blikken we terug op de 10 belangrijkste badmodetrends die op de catwalk te zien waren. Deze trends voor Lente/Zomer 2026 kenmerken zich door specifieke kleuren, patronen en silhouetten. Denk aan natuurlijke kleurtinten, lingerie-achtige patronen en silhouetten gedefinieerd door breiwerk en ambachtelijke technieken zoals macramé.

1.- Lavendel

De sensuele kleur lavendel was prominent aanwezig in veel shows en belooft de badmode van 2026 te vullen met magnetisme en stijl. De kleur varieert van zachte, gedempte tinten, zoals in de collectie van het prachtige badmodemerk Victoria Cimadevilla, tot intensere en fellere varianten bij merken als Palmas en Maldito Sweet. Lavendel lijkt de rol van koraal over te nemen als een natuurlijke en tegelijkertijd stimulerende kleur voor het komende badseizoen.

Victoria Cimadevilla, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Palmas, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Maldito Sweet, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

2.- Limoen

Limoengroen is een andere sleutelkleur voor de vernieuwing van de badmodegarderobe. De kleur is te zien in badpakken, pareo's en allerlei accessoires. De tinten variëren van ingetogen en subtiel tot zuur en zelfs fluorescerend. Opvallende voorbeelden zijn de ontwerpen van het Castiliaanse badmodemerk Dolores Cortes en Elena Morales uit Gran Canaria, winnares van de prijs voor Beste Duurzame Collectie van GCSW 2025. Ook het Italiaanse merk van de Amerikaanse ontwerper Dan Ward, winnaar van de prijs voor Beste Collectie van GCSW 2025, toonde een sensationele semitransparante kaftan met limoengroene accenten.

Dolores Cortes, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Elena Morales, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Dan Ward, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

3.- Ruches

Naast kleurtrends zijn er ook ontwikkelingen in patronen en silhouetten. Ruches maken een sterke comeback als een van de belangrijkste trends voor het Lente/Zomer 2026 badseizoen. Deze trend werd op de catwalk verdedigd door het Barcelonese merk Bohodot en Mare Far Niente uit Gran Canaria, winnaar van de prijs voor Beste Opkomende Collectie. Ook de eveneens van Gran Canaria afkomstige ontwerpster Nuria González omarmde deze stijl.

Bohodot, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Mare Far Niente, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Nuria González, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

4.- Zwart

Zwart is ook dit jaar weer een belangrijke trend in badmode, en dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Tijdens GCSW 2025 werd niet alleen de nadruk gelegd op hoe zwart een zongebruinde huid accentueert, maar ook op de gedurfde patronen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwerpen van de opkomende ontwerpster Patricia Caro uit Gran Canaria en de gerenommeerde Dan Ward. Ward ging nog een stap verder met een sensuele metallic kaftan die van zwart overloopt in een zee van zilver.

Patricia Caro, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Dan Ward, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Dan Ward, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

5.- Aardbei

De algemene trend van natuurlijke en wilde kleurtinten wordt bevestigd door de opkomst van aardbeirood/roze als een andere sleutelkleur. Deze speelse en suggestieve kleur was onderdeel van de collecties van onder andere het Amerikaanse merk Guess en het Italiaanse Dan Ward. Het van Gran Canaria afkomstige Maldito Sweet toonde de kleur in een meer uitgesproken roze variant.

Guess, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Dan Ward, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Maldito Sweet, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

6.- Vlechtwerk

Vlechtwerk is een van de grote trends van deze editie en benadrukt de waarde van badmode als sieraad. Deze techniek, zowel decoratief als structureel, geeft ontwerpen nuance, textuur en een ambachtelijke diepte. Het tilt de badmode naar een hoger niveau, in lijn met de principes van de nieuwe ‘stille luxe’ en als tegenhanger van overdadige glitter. Deze trend, een duidelijke verwijzing naar handwerk, wordt logischerwijs gepresenteerd in natuurlijke kleuren. Dit is te zien in de ontwerpen van Dolores Cortes, de opkomende ontwerpster Sandra Jaurrieta uit Gran Canaria, en de uit Oviedo afkomstige ontwerpster Victoria Cimadevilla.

Dolores Cortes, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Sandra Jaurrieta, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Victoria Cimadevila, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

7.- Etnisch

Etnische prints, snits en details blijven een belangrijke trend in badmode voor Lente/Zomer 2026. Dit werd op de catwalk van GCSW goed gedemonstreerd door het Castiliaanse merk Dolores Cortes, met ontwerpen zoals een sensationele geknoopte trikini met een vloeiende dierenprint. Het merk Gisela uit Málaga toonde een zomerjurk met Afrikaanse invloeden. Het Italiaanse merk Miss Bikini presenteerde een set van een badpak en een cape met scherpere boho-lijnen.

Dolores Cortes, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Gisela, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Miss Bikini, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

8.- Lingerie-achtige snits

De grenzen tussen badmode en lingerie vervagen met de opkomst van lingerie-achtige snits als een belangrijke trend voor het komende seizoen. Deze op corsetterie geïnspireerde patronen werden door verschillende merken in hun badmodecollecties opgenomen. Voorbeelden zijn Maldito Sweet, Miss Bikini en het Zweedse Kamilla Belmont. De collectie van Belmont, geïnspireerd op een gepassioneerde huwelijksnacht, en de bijbehorende show met een bruiloftsperformance, lieten een diepe indruk achter op het publiek.

Maldito Sweet, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Miss Bikini, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Kamilla Belmont, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

9.- Aardetinten

De trend van natuurlijke invloeden in de badmode voor Lente/Zomer 2026 wordt verder versterkt door het gebruik van aardetinten. Terracotta, modderbruin en kleirood vielen op de catwalk van GCSW 2025. Deze kleuren waren te zien in creaties van merken als Arena Negra uit Tenerife, Dolores Cortes uit Castilië, en Mare Far Niente uit Gran Canaria. Laatstgenoemde presenteerde een sensationeel ontwerp van een badpak en jurk, passend bij een Hollywood-diva uit de jaren vijftig.

Arena Negra, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Dolores Cortes, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Mare Far Niente, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

10.- Turkoois

De lijst wordt afgesloten met de stimulerende turkooistinten, die de badmodetrends voor Lente/Zomer 2026 kleur geven. Deze verleidelijke kleuren zullen de stranden en zwembaden van het komende seizoen verlichten. De tint, die een gebruinde huid extra flatteert, werd zowel monochroom als in combinatie met andere kleuren gepresenteerd. Merken als Maldito Sweet, Pomeline uit La Palma, en Mare Far Niente toonden deze kleur in hun nieuwe collecties. Mare Far Niente was verantwoordelijk voor een prachtig asymmetrisch ontwerp met een geplooid detail aan de zijkant.

Maldito Sweet, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Pomeline, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Mare Far Niente, badmodecollectie voor Lente/Zomer 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.