De 5 belangrijkste boodschappen van het Future of Fashion congres over duurzame mode

Voor de tweede keer op rij ontpopte Future of Fashion in Valencia zich tot een laboratorium voor ideeën, reflecties en gesprekken over duurzaamheid in de mode. “Kun je als bedrijf activistisch zijn?” “Is het te laat om dingen te veranderen?” “Wat kan ik doen als consument?” Deze en vele andere vragen – én hun mogelijke oplossingen – kwamen aan bod tijdens de tweede editie van het evenement, dat deze week plaatsvond aan de oostkust van Spanje.

De eerste editie maakte deel uit van het programma van València World Design Capital 2022. Nu, een jaar later, is de conferentie in een stroomversnelling geraakt met internationale sprekers als Natalia Culebras, hoofd van de duurzaamheidsafdeling bij Dior Men, en Lily Cole, model, klimaatactivist en auteur van het boek ‘Who Cares Wins: Reasons for Optimism in a Changing World’. FashionUnited blikt terug op de hoogtepunten van de conferentie.

Credits: Lily Cole en Enrica Ponzellini op de conferentie "What I learned as an agent of change in fashion".

Kunst als krachtig middel voor expressie en activisme

Het moment waar het meest naar uit werd gekeken, was het gesprek tussen het Britse model Lily Cole en Enrica Ponzellini, een modeconsulente gevestigd in Castellón met tientallen jaren ervaring bij Vogue Italia en Prada.

Onder de titel ‘What I learned as an agent of change in fashion’ sprak Cole over de kracht van kunst ‘om dingen uit te drukken die de maatschappij soms niet hardop durft te zeggen’. Over de creatieve kracht van kunst, literatuur en natuurlijk mode. Ze herinnerde zich bijvoorbeeld de levenslessen van haar goede vriendin en onlangs overleden modeontwerper Vivienne Westwood. “Haar geest was heel verfrissend. Ze was altijd op zoek naar de waarheid en katalyseerde dat verlangen om dingen te veranderen met behulp van creatieve, activistische projecten.” Ze haalde ook een herinnering op aan de zilveren jurk van Vivienne Westwood die ze droeg voor de Oscaruitreiking van 2016, gemaakt van gerecyclede plastic flessen en daarmee een typisch ontwerp voor de vaandeldrager van de punk.

In het vraaggesprek met Ponzellini kwam als vanzelf ook het onderwerp milieubewustzijn ter sprake. Cole heeft dit bewustzijn voor een groot deel te danken aan haar moeder, die haar van jongs af aan aanmoedigde om voor de planeet te zorgen en verantwoordelijk te zijn voor haar dagelijkse handelingen. Maar ook als vegetariër was het voor het Britse model eerder een oprechte houding dan een intentieverklaring. Haar professionele carrière in de industrie begon al heel vroeg, op vijftienjarige leeftijd. En het duurde niet lang voordat ze zich onderscheidde van andere modellen, die in die tijd ‘meestal niet hardop hun mening gaven om niet als ‘moeilijk’ te worden bestempeld’, aldus Ponzellini. De actrice was echter nooit bang voor die benaming en weigerde bijvoorbeeld altijd om bont te dragen. “Als vegetariër leek me dat het meest coherente om te doen, ik zou me anders niet op mijn gemak hebben gevoeld”, concludeerde ze.

Credits: Natalia Culebras, hoofd duurzaam ontwerp en hoofdontwerper denim & overhemden bij Dior Men

De ‘onrechtvaardigheid’ van individuele verantwoordelijkheid

Eén van de zorgen die het Future of Fashion-publiek tijdens deze twee dagen het meest deelde, was het gevoel van onmacht of zelfs individuele schuld. De meeste sprekers waren het erover eens dat ‘hier zijn en dingen willen veranderen al iets positiefs is’. Natalia Culebras, hoofd duurzaamheid van de mannenlijn van Dior, verklaarde dat haar afdeling in 2018 werd opgericht. De duurzame strandkledingcollectie van Dior in samenwerking met Parley for the Oceans werd vorig jaar gelanceerd.

“Anno 2018 dachten we dat we erg laat waren, maar het was een zeer welkome interne vernieuwing binnen het bedrijf. Bijna als een revolutie”, zei ze hierover. Culebras, die in 2007 debuteerde op de catwalk van El Ego, het voormalige Cibeles Madrid Fashion Week, benadrukte het belang van ‘kleine stappen’. Je ervan bewust zijn dat ‘we de wereld niet meteen gaan veranderen’. En dat je niet meteen 100 procent duurzaam kunt zijn, maar dat je ergens moet beginnen. “We moeten eerlijk zijn, een beetje ontspannen en niet bang dat het meteen perfect moet”, voegde ze eraan toe.

Credits: Afbeelding van de ronde tafel over "Activisme en bedrijfsleven: een mogelijke combinatie?"

Het woord ‘angst’ kwam ook veelvuldig terug tijdens de paneldiscussie. “Activisme en business: is dat wel een mogelijke combinatie?” Mimi Martínez, woordvoerder van Fashion Revolution España, deelde met haar publiek dat ze jaren geleden door een ‘eco-depressie’ was gegaan. Naast vele krachtige boodschappen verdedigde de Catalaanse dat ‘leren naaien de ware guerrillamarketing is’. En dat ‘repareren een daad is van puur verzet’. Verder benadrukte ze het belang van bewust consumeren en het besef dat ‘je geld een stem is’. Lily Cole herkende zich in het angstgevoel en zei dat de verwachtingen van ons als individuen te hoog zijn. En dat ‘de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen oneerlijk is’.

Credits: Moment van de workshop "Het textiel van morgen creëren" met Pyratex

Het belang van transparantie en traceerbaarheid van grondstoffen

Er was ook ruimte voor praktische workshops, met landelijke projecten als Pyratex en Recovo. “Mijn idee was om een ​​merk te creëren dat functionele stoffen aanbiedt die in harmonie zijn met de natuur”, zei Regina Polanco, oprichtster van het merk dat duurzame stoffen ontwikkelt. “Toen ik deze wereld betrad, wist ik niets van de industrie. Maar ik wist wél dat 85 procent van de microplastics die in de oceaan drijven, afkomstig is uit de textielindustrie.” Er zijn dingen die nooit veranderen. En in termen van duurzaamheid is informatie macht. Dat is één van de waarden die Recovo uitdraagt. Dit platform is in het leven geroepen om het hergebruik van afval en ongebruikte textieloverschotten te bevorderen. Het platform Recovo is bedoeld voor zowel grote bedrijven als opkomende makers. Het informeert deze professionals over de geïnvesteerde liters water, de CO2-uitstoot of het gebruik van zuren die zijn bespaard bij de productie van verschillende stoffen.

“We praten al zo’n twintig jaar over duurzaamheid in de mode en het lijkt erop dat er een trendverandering heeft plaatsgevonden. Nu grijpen veel merken dit gesprek aan als een kans en ontwikkelen ze voorstellen die een echte culturele verandering laten zien” – Lily Cole, model, actrice en klimaatactiviste

Credits: María Fernanda Hernández Franco, LuisaViaRoma's duurzaamheidsfunctionaris

Duurzaamheid: van een zorg van buitenstaanders naar een mainstream gesprek

Tijdens de afsluiting van het congres sprak Lily Cole: “We praten al zo’n twintig jaar over duurzaamheid in de mode, en het lijkt erop dat er nu echt een trendverandering heeft plaatsgevonden: voorheen was het een heel niche gesprek, zelfs ‘on-sexy. Maar nu grijpen veel merken dit gesprek aan als een kans en ontwikkelen ze voorstellen die een échte culturele verandering demonstreren.”

María Fernanda Hernández Franco, hoofd duurzaamheid bij LuisaViaRoma, zei iets soortgelijks tijdens haar conferentie ‘Op weg naar bewuste luxe’. LuisaViaRoma, een familieproject, begon in 1929 als een kleine winkel in Florence en groeide uit tot één van de belangrijkste internationale spelers op de digitale luxemarkt, met 53 miljoen unieke gebruikers en een omzet van 268 miljoen euro in 2021. Twee jaar eerder, in 2019 leidde Hernández de lancering van LVRSustainable, een afdeling met duurzame artikelen en merken die ‘voortdurend blijft groeien en de cijfers van het voorgaande jaar verdubbelt.’

In een interview met FashionUnited benadrukte María Fernanda de persoonlijkheid en gebruikerservaring van degenen die geïnteresseerd zijn in deze afdeling. “Deze klanten investeren meer tijd op het platform, lezen en gaan meestal niet weg zonder iets te kopen.” In haar werk als curator selecteert ze bedrijven die daadwerkelijk als duurzaam kunnen worden geclassificeerd. Het allerbelangrijkste, benadrukt Fernanda, is om ‘onze kopers te onderwijzen en bewust te maken door middel van specifieke informatie, zodat ze weten waar ze op moeten letten op het gebied van duurzaamheid. Dat”, besluit ze, “kan heel interessant zijn voor ons én onze klant.”