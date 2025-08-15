De accessoires van Copenhagen Fashion Week: Ratten, Labubu’s en scrunchies

Het meest besproken accessoire op de CPHN SS26-catwalks was ongetwijfeld Anne Sophie Madsen’s pluche ratten clutch. Geïnspireerd door de glasvezelsculpturen van de Deense kunstenaar Esben Weile Kjær, werd deze getoond in vier metallic kleuren met glazen ogen en had weinig gemeen met zijn rondrennende bruine stadsgenoot.

Credits: Anne Sophie Madsen SS26/©Launchmetrics/spotlight

Net als vorige seizoen zagen we op straat luxe handtassen gepersonaliseerd met kitscherige sleutelhangers. Maanden nadat ze op de tassen van fashionista’s verschenen, zijn de Labubu’s van Pop Mart nog steeds een populaire hanger.

Credits: CPH SS26/©Launchmetrics/spotlight

De Noorse mode-podcastmaker Janka Polliani bevestigde een lila Labubu met Chanel-logo’s aan haar vintage Prada-tas om deze wat speelsheid te geven.

Credits: CPH SS26/©Launchmetrics/spotlight

Op een andere dag verfraaide ze een roze Hermès Birkin met een Japanse Monchhichi-meisjeskimono-hanger, waarmee ze bewees dat niet alleen Generatie Z de ‘kidult’ wil spelen.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Een bezoeker van de show ging nog een stap verder en combineerde een tas met een andere tas. In dit geval was het de kleine tas van Ganni, gemaakt van gerecycled leer.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Een van de populairste accessoires van dit jaar, verkrijgbaar bij talloze merken, van Gucci tot Shein, is de teckel-sleutelhanger. Deze was bevestigd aan een vintage Louis Vuitton Speedy-tas.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

De Australische hoedenontwerpster Lorna Murray staat bekend om haar hoeden van grasvezels die kunnen worden ingeklapt en in een tas opgeborgen, zodat ze gemakkelijk mee te nemen zijn. Sommige TikTok-gebruikers hebben de hoeden, wanneer gedragen met de rand naar beneden, vergeleken met de kappen die in ‘The Handmaid’s Tale’ worden gedragen; misschien een verwijzing naar een conservatieve achtergrond. Een bezoeker van CPHN droeg echter Murray’s grootste hoed met de rand omhoog, waardoor deze allesbehalve ‘tradwife’-vibes uitstraalde.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

‘Cottagecore’ hing zeker in de lucht, aangetoond door gerimpelde ruches, petticoat-laagjes en pantalons. Deze bezoeker koos ervoor om deze look af te maken met een gehaakte katoenen kanten kap met extra lange linten.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Sjaals waren overal: op hoofden, om nekken en tailles. Het onder de kin knopen van een hoofddoek in plaats van rond de achterkant van de nek kan worden geïnterpreteerd als een variatie op de traditie.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Hetzelfde kan gezegd worden voor de scrunchie, lang verguisd als een gedateerd haaraccessoire uit de jaren tachtig. Hij is terug, zij het met een nieuwe gevoeligheid.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

De ‘yuppie met groot haar’-connotaties zijn verdwenen, aangezien de versies van dit jaar nu worden geassocieerd met strakke knotten en paardenstaarten. Niet alleen dat, gebruikers zeggen dat de zachte materialen mild zijn voor het haar en, wanneer gemaakt met gerecyclede materialen, ‘duurzaam’ zijn.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Te midden van al deze speelsheid was er een serieus onderwerp. Met de ogen van de modewereld gericht op Kopenhagen, zorgden bezoekers ervoor dat de gebeurtenissen in Gaza gedurende de hele week vooraan stonden. Model Jura ontrolde een Palestijnse vlag tijdens en na de Marimekko-show.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

Een bezoeker droeg een keffiyeh als rok;

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

terwijl een ander hem over zijn tas had gedrapeerd.

Credits: CPHN SS26/©Launchmetrics/spotlight

In een subtielere verwijzing droeg een andere bezoeker een groep hangerkettingen, waaronder harten met het opschrift ‘Free Palestine’.

Kortom, zowel op als naast de catwalk toonde Copenhagen SS26 een scala aan accessoires met een gevoel voor plezier, zonder de tragische gebeurtenissen in een ander deel van de wereld te negeren.