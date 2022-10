De baan van Alice Léger: Hermès specialist bij veilinghuis Artcurial

Het Franse veilinghuis Artcurial veilt al meer dan anderhalf decennium de meest felbegeerde luxemerken en was het eerste veilinghuis dat accessoires van het modehuis Hermès aanbood. Elk jaar houdt de afdeling mode en luxe accessoires twee prestigieuze veilingen in Monaco die gewijd zijn aan het Franse modemerk, evenals verschillende thematische online veilingen, die een verkoop van in totaal honderdduizenden euro's genereren.

FashionUnited sprak met Alice Léger, specialist op het gebied van Hermès en luxe handtassen, over haar werk bij Artcurial, de unieke positie van Hermès en het meest verkochte modeartikel aller tijden.

U werkt op de afdeling mode en luxe accessoires bij Artcurial. Hoe bent u hier terechtgekomen?

“Ik studeerde aan een modeschool en deed een master in fashion management. Ik ben gepassioneerd door de modegeschiedenis en bekijk mode graag vanuit een sociologisch perspectief. Ik zocht een manier om mijn passie en mijn werk te combineren combineren, en het veilinghuis was het antwoord. Ik werk nu vijf jaar bij Artcurial.”

Wat zijn uw verantwoordelijkheden bij Artcurial?

“Ik ben verantwoordelijk voor de Hermès-veilingen: Er zijn vier veilingen per jaar, twee online en twee in Monaco. Voor elke veiling moet ik eerst op zoek naar verkopers. Ik doe veel taxaties, authenticatie en onderzoek. Ik ontmoet mijn verkopers en onderhandel over de prijs en het type veiling, online of in Monaco, waar wij het voorwerp zullen aanbieden. Als het commerciële gedeelte klaar is, werk ik samen met fotografen en grafisch ontwerpers aan een catalogus. Zodra de catalogus klaar is, organiseren wij de tentoonstelling van de veiling in Monaco. Ik werk ook met kopers die geïnteresseerd zijn in de tassen die wij aanbieden.”

Alice Léger. Beeld: Artcurial

U verkoopt een reeks luxeartikelen bij Artcurial. Hoe selecteert u de stukken voor de veiling?

“Zo’n 90 procent van mijn veilingen bestaat uit Hermès-tassen omdat dit de duurste en meest gewilde handtassen zijn. De staat waarin deze tassen verkeren is zeer belangrijk. In Monaco bieden we alleen nieuwe tassen of tassen in zeer goede staat aan. Het jaar waarop de handtas is gemaakt is ook belangrijk: hoe nieuwer de tas, hoe hoger de prijs.”

Waar komen de items die geveild worden vandaan?

“De meeste artikelen komen van particuliere verkopers. Artcurial is het eerste veilinghuis dat een Hermès-veiling organiseert, dus we hebben veel vaste klanten. Met onze communicatie en reclame proberen we ook nieuwe klanten aan te trekken.”

Hoe zorgt u ervoor dat alle luxeartikelen die u verkoopt authentiek zijn?

“Dat is een heel belangrijk deel van mijn werk. Ik authenticeer de stukken en werk samen met een andere expert om er zeker van te zijn dat alle objecten authentiek zijn. We willen niet dat er enige twijfel bestaat over onze tassen.”

Is het mogelijk om bij benadering te voorspellen wat het best zal verkopen op een veiling?

“Bij veel artikelen hebben we een idee van de prijzen die gehaald zullen worden, maar soms kunnen de biedingen zeer verrassend zijn. In januari boden we een Birkin 30 Bag van kalfsleer met een dalmatische print aan, die geschat werd op 8.000 euro. Uiteindelijk verkochten we de tas voor 45.000 euro. Dus soms is het een zeer grote verrassing.”

Artcurial Monaco Auction Week 2022, Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Beeld: Artcurial

Welke merken zijn het populairst bij uw klanten?

“Hermès is al jaren het populairste merk. Na Hermès is het Chanel. Chanel is ook in prijs gestegen, dus de prijzen op de tweedehandsmarkt zijn nu erg hoog. Vervolgens zou ik Louis Vuitton noemen, maar alleen de limited editions en de samenwerkingen, bijvoorbeeld met Supreme. Maar de markt voor Louis Vuitton is heel anders dan die voor Hermès. Hermès is iets heel bijzonders.”

Wat maakt Hermès zo bijzonder?

“Als je aan Franse luxe denkt, denk je aan Hermès. De kwaliteit is ongeëvenaard en de productie van de tassen is zeer beperkt. Je kunt niet zomaar een winkel binnenlopen en ze kopen. Het kan tot drie jaar duren om een Hermès-tas te kopen, dus voor veel mensen is Artcurial de enige manier om meteen een tas te krijgen. Het is ook het enige merk waarvoor je op een veiling meer betaalt dan in een Hermès-winkel, omdat de tassen zo zeldzaam zijn.”

Wat is de trend op de veilingmarkt op dit moment?

“De Mini Kelly. Het is zo klein dat er niet eens een mobiele telefoon in past. En de Birkin 25, die ook vrij klein is. Alle minitassen zijn momenteel erg populair.”

Waarom denkt u dat dit zo is?

“We zagen veel mini tasjes op Fashion Week, zoals de Chiquito van Jacquemus. Dat is momenteel een trend, misschien zijn het over zes maanden meer de grote tassen.”

U organiseert zowel fysieke als online veilingen. Heeft u verschillen opgemerkt in de klantenkring van de verschillende veilingen?

“De stukken die wij aanbieden tijdens onze Monaco veilingen en onze online zijn zeer verschillend, waardoor de klantenkring zeer uiteenloopt. In onze online verkoop hebben we stukken met waarvan de waarde begint bij 100 euro, terwijl de prijzen in Monaco veel hoger liggen en zelden onder de 1.000 euro komen. Onze twee verkoopkanalen vullen elkaar perfect aan: met de online verkoop bereiken we een jongere doelgroep die vertrouwd is met technologie, terwijl de verkoop in Monaco vooral gericht is op internationale klanten.”

Artcurial Monaco Auction Week 2022, Auktion Hermès and Luxury Bags, Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Beeld: Artcurial

Welk advies zou u geven aan iemand die voor het eerst meedoet aan een van uw veilingen?

“De veiling is zo voorbij. Het duurt ongeveer 30 seconden. Je moet dus extreem snel zijn als je een artikel wilt kopen. Het beste is om vooraf de catalogus zorgvuldig te bekijken en een prijslimiet vast te stellen.”

Welke modellen moeten nieuwe kopers kiezen?

“Als je een Hermès-tas wilt, moet je een Kelly of een Birkin kopen. Dit zijn de twee meest gewilde tassen. Grootte is uiterst belangrijk. Hoe kleiner hoe beter, en de kleur is belangrijk. Als u het wilt dragen, kunt u elke kleur kiezen, maar als u het als investering wilt gebruiken, moet het een kleur als groen of roze zijn, niet iets wat te klassiek is. Een Kelly 28 of Birkin 30 in klassiek leer is bijvoorbeeld een goed begin.”

Kopen de meeste mensen een Hermès-tas om hem zelf te dragen of meer als investering?

“Ik zou zeggen dat het op dit gebied fifty-fifty is. Alleen de Hermès-tassen kunnen trouwens als investeringsobject worden beschouwd. Als je bijvoorbeeld een Louis Vuitton of een Chanel tas koopt, is dat volgens mij meer iets persoonlijk.”

Wat was het best verkochte item op de veiling in de categorie mode en luxe accessoires?

“Afgelopen zomer verkochten we een tas voor 115.000 euro. Het was een limited edition ‘Birkin So a Black 30’ in zwart mat alligator leer. Het was de duurste tas die we ooit bij Artcurial hebben verkocht en we waren er erg trots op. Met 155 miljoen euro omzet in de eerste helft van 2022 was dit het beste halfjaar in de geschiedenis van Artcurial.”

Wat zijn uw hoogtepunten tot nu toe dit jaar?

“Onze veiling in Monaco in januari was de beste veiling om mee te beginnen. Er waren geweldige biedingen in de zaal. Ik vertelde u al over de Birkin, die verkocht werd voor 45.000 euro, en we verkochten ook een Kelly Crocodile voor ongeveer 50.000 euro. We hadden ook een succesvolle Chanel vintage veiling online. We waren een beetje verrast door de hoge prijzen die we voor de afzonderlijke stukken haalden, omdat ze hoger waren dan gepland. Ik denk dat Covid hiervoor als mogelijke verklaring dient, omdat veel mensen gewoon weer van het leven en de luxe willen genieten.”

Naar welke verkopen en evenementen kijkt u uit?

“We houden onze eigen modeweek bij Artcurial tijdens Paris Fashion Week met een tentoonstelling voor onze drie komende verkopen: ‘Charlie Le Mindu Wigs’ en ‘Karl Lagerfeld. A German Collection’ met schetsen en foto's van Karl Lagerfeld en een selectie van de objecten die verkocht worden tijdens onze Chanel Vintage online verkoop. In november vindt onze beroemde Hermès vintage online verkoop en veiling van luxe accessoires plaats. Dit wordt gevolgd door onze Hermès & Luxury Bags veiling in Monaco in januari. Er is dus veel om naar uit te kijken.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.