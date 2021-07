De Bijenkorf gaat samenwerking aan met Jutka & Riska voor collectie vintage items

Het Nederlandse warenhuis de Bijenkorf en het Amsterdamse modemerk Jutka & Riska slaan de handen ineen, zo maakt Jutka & Riska bekend in een persbericht. Vanaf 5 augustus zal een selectie vintage items verkrijgbaar zijn in zowel de webshop als fysieke filialen van de Bijenkorf.

Jutka & Riska is een Amsterdams modemerk dat in 2005 opgericht werd door de zussen Jutka en Riska Volkerts. Inmiddels heeft Jutka & Riska vier filialen in Amsterdam, Antwerpen en Haarlem, en beschikt het over een webshop. Iedere week ligt er een nieuwe collectie in de winkels, waarvan de vintage items geselecteerd zijn door Jutka. De focus van het merk ligt op een mix van vintage en nieuwe kleding, accessoires en interieur items.

