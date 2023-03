De bivakmuts trend: Wanneer anonimiteit een luxe wordt

Parijs - Met alleen hun blauwe ogen zichtbaar skiën supermodellen Bella en Gigi Hadid in bivakmutsen, terwijl Aya Nakamura poseert in een bivakmuts op de cover van haar nieuwste album. Het accessoire uit de jaren tachtig maakt een comeback in het tijdperk van selfies, waarin anonimiteit een luxe wordt.

Na de catwalks en Instagram accounts van influencers is de bivakmuts overal: in de looks van bezoekers van Fashion Weeks of het bedekken van de hoofden van artiesten voor openingen. Merken met een vrij sobere esthetiek zoals Cos en Max Mara hebben de bivakmuts gebruikt in hun catwalks en reclamecampagnes, en Galeries Lafayette heeft hem geïntegreerd in hun eigen accessoirelijn. Dit krachtige stuk spreekt een publiek van 7 tot 77 jaar aan door de vele boodschappen die het overbrengt.

"De bivakmuts, het spreekt meteen aan, het is makkelijk voor Instagram stories, het is een groot statement om het gezicht te verbergen. Aan de andere kant wordt het item dat afkomstig is uit het leger gebruikt als bescherming tegen de kou", vat Lucie Jeannot, hoofd modeproducten van de Première Vision show, samen voor AFP.

"De relatie met het gezicht, identiteit en anonimiteit is sterk veranderd door het dragen van maskers tijdens covid", zegt Marie-Laure Gutton, hoofd van de afdeling accessoires van het Palais Galliera, het Parijse modemuseum, op vraag van AFP.

"Nieuwe vrouwelijkheid"

De context, van koude rillingen tot de oorlog in Oekraïne, waar de bivakmuts zeer aanwezig is, heeft ertoe bijgedragen dat het accessoire is teruggekeerd "naar het collectieve landschap", voordat het opnieuw werd toegeëigend door de mode, voegt ze eraan toe. Zij onderscheidt twee soorten bivakmutsen: functionele en beschermende, een combinatie van een muts en een sjaal, of "integrale", die verwijst "naar bendes, paramilitairen, bepaalde rappers die een beetje extreem zijn, en een notie van protest heeft".

Voor Nathalie Bluet, directeur van de eigen merken van Galeries Lafayette, weerspiegelt de bivakmuts een "nieuwe vrouwelijkheid": het gezicht verbergen en tegelijkertijd het lichaam ontbloten. Zangeres Aya Nakamura speelt op dit contrast in voor haar album DNK, dat in januari verscheen: de witte capuchon die de mond bedekt, wordt over de blote borst gedragen en laat XXL-wimpers en lange gemanicuurde nagels zien. "Als je in de spotlight staat, wordt anonimiteit een luxe. Het feit dat je kunt weten wie je bent, zelfs zonder je gezicht te laten zien, is de ultieme beroemdheid," zegt Lucie Jeannot.

Een beetje zoals wat Kim Kardashian deed, volledig gemaskeerd in een zwarte Balenciaga-look op het Met Gala in 2021. "Het was een laatste stap in haar communicatie rond haar lichaam, haar billen, waarmee ze haar imago markeerde. Ze is meer herkenbaar aan haar vormen dan aan haar gelaatstrekken", aldus Marie-Laure Gutton.

Marine Serre FW23. Beeld via : Launchmetrics Spotlight.

Sociale status

Een andere verklaring is dat skiën, waarmee de bivakmuts natuurlijk wordt geassocieerd, "na covid weer iets heel luxueus is geworden", zoals blijkt uit de campagnes met vrouwelijke beïnvloeders "die in alle chalets van Chamonix en Megève worden uitgenodigd", benadrukt Lucie Jeannot. "De bivakmuts is een sociaal kenmerk geworden", vooral als hij van Jacquemus of een ander modieus merk is.

"Van een vintage object is het een trendy object geworden dat zich leent voor een aantal variaties, versies met een vizier, ofwel dicht tegen het gezicht, ofwel heel los, gedragen als een sjaal," benadrukt Marie-Laure Gutton. Puristen zouden kunnen protesteren, maar Anthony Vaccarello, artistiek directeur van Saint Laurent, zei dat hij het thema "muts" in zijn laatste mannencollectie in januari had ontwikkeld nadat hij in september vrouwen van top tot teen had bedekt in vloeiende, transparante jurken. Voor mannen heeft de kap de vorm aangenomen van hoge kragen die de mond bedekken of vloeiende kappen.

Jacquemus biedt een bivakmuts, terwijl Marine Serre mannen en vrouwen heeft gekleed in pakken met bivakmutsen die het hele gezicht bedekken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.