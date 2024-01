De casualisering van de mannenkledingkast stuwt verkopen bij warenhuizen

In de afgelopen seizoenen zijn er bepaalde verschuivingen gaande geweest binnen mannenmode. Gedreven door de terugkeer naar kantoren heeft de opkomst van "semi-formele kleding" de overhand gekregen in de mannelijke garderobe. Het is een trend die alleen maar is bevestigd door het toegenomen vertrouwen van de sector in fluidity, de prominente vraag naar ontspannen kleding en, natuurlijk, de altijd aanwezige 'quiet luxury' esthetiek die het shopgedrag van velen heeft bepaald.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van de International Association of Department Stores (IADS), waarin de organisatie de "stabiele" categorie herenkleding onderzocht en de impact ervan op deze retailers in een periode waarin de portemonnee van de consument nog nooit zo grillig is geweest. Hoewel er geen twijfel over bestaat dat mannelijke consumenten, net als anderen, prijsgevoeliger zijn geworden en daarom minder geneigd zijn om geld uit te geven, zegt de IADS dat hun "honger naar mode stabiel blijft" en dat warenhuizen daarom bepaalde groeipatronen voor de categorie zien.

Over IADS: Leden van de International Association of Department Stores (IADS) zijn onder andere het Duitse Breuninger, het Deense Magasin du Nord, het Franse Galeries Lafayette, het Spaanse El Corte Inglés. In het verleden behoorden ook De Bijenkorf, V&D en Inno tot de groep maar deze bedrijven zijn enkele jaren geleden uit de groep gestapt en dus niet vertegenwoordigd in dit onderzoek.

Louis Vuitton pre-fall 24, Denzilpatrick SS24 and Doublet SS24. Credits: Left: Louis Vuitton, Centre and right: ©Launchmetrics/spotlight

Het omzetaandeel voor herenmode bleef stabiel op een gemiddelde van 16 procent voor de totale omzet van IADS-leden. Wat betreft de prijspunten bleef het aandeel van luxe op een solide 10 procent, vergeleken met 18 procent voor het instapsegment. Dit werd overtroffen door het premiumsegment, dat een verkoopaandeel van 25 procent had - en tekenen van groei vertoonde. Voor de associatie weerspiegelen deze cijfers een bredere verschuiving in het gedrag van mannen, dat wordt gedomineerd door economische zorgen en bestedingsmogelijkheden, waardoor ze in de richting van high-end categorieën gaan zonder zich in het luxegedeelte te begeven.

Een vervaging is ook te zien bij de kleding van de categorie zelf, waarbij mannen steeds vaker maatkleding, vrijetijdskleding en sportkleding in hun stijl combineren. Zoals aangegeven door IADS-partner The Style Pulse, is herenmode "niet langer een collage van afzonderlijke en zeer verschillende segmenten, merken worden niet gecategoriseerd en beperkt tot specifieke stilistische hokjes". Terwijl vrijetijdskleding nog steeds werd genoemd als een "drijvende kracht" met een verkoopaandeel van 56 procent, na kantoorkleding met 24 procent, is het bewijs van het inzicht van het B2B-platform te zien in de groei van de meer vloeiende categorie athleisure, waarvan het verkoopaandeel met 15 procent steeg in de totale activiteiten van IADS-leden. Dit betekent dat de categorie zich duidelijk losmaakt van sportkleding, een segment waar het ooit als een onbeduidend onderdeel van werd beschouwd.

Dior Men, Hermes and Amiri, all SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De organisatie benadrukt verder de behoefte aan dynamische activiteiten van warenhuizen in het licht van deze veranderingen in mannenmode. Bijvoorbeeld, terwijl e-commerce een stabiel verkoopaandeel van 17 procent heeft gehouden - wat alleen maar de terugkeer van consumenten in winkels bevestigt - merkt IADS op dat het nog steeds een "prioriteit voor iedereen" is, met aanbiedingen zoals efficiënte bezorgdiensten die kunnen helpen om de interesse in deze platforms te versterken. Daarentegen werden fysieke winkelervaringen ook benadrukt als krachtige manieren om productaanbiedingen te animeren, waarbij pop-up stores en samenwerkingscapsules toonaangevend zijn op dit gebied.

De nadruk die IADS op deze projecten legt, komt doordat de organisatie warenhuizen en retailers oproept om ervoor te zorgen dat dergelijke activiteiten winstgevend blijven in de "huidige kostencontext". In haar conclusie zegt de vereniging: "Voor sommige retailers wordt de aankoopbeslissing complexer, met minder eenheden per transactie en een kleinere gemiddelde winkelmandje. Als gevolg van inflatie en in sommige gevallen een tragere verkoop, worden warenhuizen geconfronteerd met problemen op het gebied van voorraadniveaus en einde-seizoensvoorraden."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.