De ‘Coastal Grandma’ esthetiek blijft populair: De trend onder de loep

Hoewel de term 'Coastal Grandmother' voor het eerst werd geïntroduceerd door TikTok influencer Lex Nicoleta in 2022, is de esthetiek nog steeds relevant voor consumenten in 2024 en daarna. Nicoleta verwees naar personages als Erica Barry (Diane Keaton) in Nancy Meyers film 'Something's Gotta Give' als inspiratie voor de look. Ze stelde zich een reeks klassieke samengestelde stijlen voor die gedragen worden door een oudere vrouw die aan de oceaan woont, haar tuin onderhoudt en winkelt op de boerenmarkt. In haar kast zouden gestreepte button-downs, broeken met wijde pijpen, coltruien, gebreide kabels en strohoeden te vinden zijn. Nicoleta was toen net 26 jaar oud en maakte duidelijk dat je geen kleinkinderen nodig hebt om deze look te dragen. Samen met de quiet luxury stijl is dit een klassiek moderne stijl die lang meegaat voor klanten van alle leeftijden. Nu we aan lente/zomer 2025 denken, kunnen we ons laten inspireren door de volgende looks.

Polo Ralph Lauren SS24

Voor zijn Polo SS24 collectie (nu in de winkels), ging Ralph Lauren helemaal los op de esthetiek met kleurrijke gestreepte overhemden, kaki trenchcoats, linnen broeken en chambray en denim stukken.

Inspiration from the runways

Gauchere SS24: ontwerper, Marie-Christine Statz

Look 8: een witte coltrui onder een beige breisel met een baggy jeans van gebleekte denim. Tot de accessoires behoorde een heldere bril met montuur.

Daniela Gregis SS24

Look 10: een trenchcoat over een overhemd en een broek van gebroken wit gerimpeld katoen werd gecombineerd met suède laarzen. Een gehaakte veelkleurige tas zorgde voor extra kleur.

3.1 Phillip Lim SS24

Look 13: een gebroken wit canvas jack was gelaagd over een crew-neck trui en een taps toelopende broek in dezelfde kleur met eenvoudige sieraden en sandalen met open teen.

Alberta Ferretti SS24

Look 6: een doorschijnend wit hemdje met geplooide details en een bijpassende blouse werd getoond over een navy, blauw en wit gestreepte volle broek.

Tory Burch SS24

Look 17: een semi-transparante beige blouse met ritssluiting en elastische mouwen werd getoond met een ontspannen crèmekleurige broek. Accessoires waren onder andere een zwarte hoofdband, een geel getinte zonnebril en emaille sieraden.

Tods SS24: ontwerper, Walter Chiapponi

Look 21: een lichtblauwe katoenen tuniek met ronde hals en volle mouwen werd getoond met een beige broek met lange pijpen, crèmekleurige mocassins en een bruine leren riemtas.

Carolina Herrera FW24: ontwerper, Wes Gordon

Look 19: een enkellange winterwitte jas met twee rijen gouden knopen over een zwarte coltrui met een zwarte zonnebril met montuur en zwarte flats.

Daniel Del Core FW24

Look 13: een crèmekleurige broek met wijde pijpen werd getoond onder een oversized omslagdoek die fungeert als cape in een andere kleur crèmekleur.

Tommy Hilfiger FW24

Look 3: een camelkleurige kabelgebreide V-hals trui over een witte button down, een crèmekleurige broek met lange pijpen, witte sneakers en een marineblauwe trenchcoat. Een grijze baseballpet maakte de look af.

Victoria Beckham FW24

Look 49: een klassieke duffelcoat in winterwit met zwarte knevelsluitingen over een zwarte coltrui met rits en een zwarte broek met wijde pijpen. Tot de accessoires behoorde een bruine leren tas.

Bottega Veneta FW24: designer, Matthieu Blazy

Look 11: een zwarte tuniek van meltonwol met een sjaal halslijn en een crèmekleurige leren broek, afgewerkt met een bruine leren tas met dubbele kruis.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.