De comeback van Alber Elbaz : "Wij zijn hier voor alle vrouwen"

Speels en vrolijk. Met deze woorden zou je de video AZ Factory kunnen samenvatten die dinsdag werd getoond tijdens Haute Couture Fashion Week; een 25 minuten durende film die de terugkeer markeert van een grote naam in de Franse mode: Alber Elbaz. Na ongeveer zes jaar afwezigheid in de Parijse modescène - op enkele samenwerkingen na -, is de ontwerper een samenwerking aangegaan met de Zwitserse groep Richemont om een modemerk op te richten waarvan de items exclusief worden verkocht op zijn website, Farfetch en Net-a-Porter. In de video laat het merk zijn ambities zien, afwisselend met backstagebeelden van de fabrieken, gesprekken en modellen in top tot teen AZ Factory.

"Van XXS tot XXXXL”

Haute couture of prêt-à-porter? Het zit er tussen in, het nieuwe merk biedt confectie met een couturesausje waar 170 euro voor een sjaal wordt gerekend en 1.200 euro voor een jurk. De zorg die wordt besteed aan het maken van de producten en hun innovatieve karakter worden in de video uitvoerig getoond. Zo heeft AZ Factory samengewerkt met Mas Italy voor de ontwikkeling van zijn lycra-stukken en met het Nederlandse bedrijf Byborre, een expert op het gebied van gebreide kledingstukken.

Zittend achter een groot TV-meubel introduceert Alber Elbaz het onderwerp techniciteit door te hameren op een centraal punt in de huidige sociale debatten: inclusiviteit. "Van XXS tot XXXXL. Want weet je wat? Er zijn vrouwen die genetisch klein zijn en die niet naar de kinderafdeling willen gaan om een jurk te vinden. En er zijn vrouwen die XXL, of XXXL, of XXXL dragen en geen jurk kunnen vinden, wij zijn er voor hen," zegt de ontwerper in de video. De wens om er voor alle vrouwen te zijn is vertaald in de lijn met de naam My Body, die bestaat uit strakke jurken, leggings en t-shirts.

Ook met de introductie van zijn eigen sneakerlijn laat de ontwerper zien dat hij naar vrouwen en hun wensen heeft geluisterd. "Ik hoorde zoveel vrouwen zeggen 'Ik mis hoge hakken'. Ik vroeg wat ze missen aan hoge hakken." Hun antwoord, in de woorden van Alber Elbaz, was het sexy gevoel of de puntige teen waarmee het been optisch langer lijkt. Daarom maakte de creatief directeur een sneaker met spitse neus, waarbij hij aan de sportschoen een detail van een pump toekende, een soort hybride stuk, een beetje zoals Isabel Marant deed met haar Beckett sneaker in 2010. Is dit weer een succesverhaal? Het ontwerp maakt in ieder geval deel uit van een lange lijst van opnieuw uitgevonden sneakers, waaronder Loewe's verbazingwekkende pointy-toe sneakers uit 2018.

Afgezien van de collectie zelf, is de connectie tussen Alber Elbaz en vrouwen te zien in het verhaal van de video. Het scenario heeft veel weg van een TV-show: de ontwerper speelt de hoofdrol, die van een presentator rond wie zich een 100 procent vrouwenteam ontwikkelt, dat zorgt voor het goede verloop van de show of dat de weervrouw speelt. Ze dragen allemaal stukken van het merk en voeren korte gesprekken met hem, wat hun vriendschap weergeeft. Deze gevoelens worden nog explicieter wanneer de ontwerper aan het eind van de show "Ik hou van je" roept.

Dus, Alber Elbaz is terug. Zijn comeback heeft, ondanks het ontbreken van een fysieke show, het evenement weten samen te brengen en tot een succes te maken- Anna Wintour, Marc Jacobs en andere vooraanstaande modefiguren hebben hem, voor de camera, vriendelijk toegesproken. Sympathie, vriendelijkheid, vriendschap, het zijn pilaren waarop de AZ Factory steunt met het idee van liefde tussen een couturier en de vrouwen die hij kleedt, een voorbeeld voor de post-’Me Too’ sfeer waarmee de behoefte aan vriendelijkheid nog eens wordt aangestipt.

Beeld: AZ Factory website/ via AZ Factory

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.