De damesmodetrend voor Pre-Fall 2021: de pofschouder

Pofschouders zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse damesmode, en dat zal tijdens het komende Pre-Fall 2021 seizoen ook zo blijven. Pofmouwen, met hun kenmerkende ronde details op de schouder die soms doorlopen tot de mouw, zorgen voor een beetje volume in iedere top of jurk.

We zagen in de komende Pre-Fall collecties een aantal verschillende versies van deze trend. Philosophy voegde dramatische pofschouders toe aan vrouwelijke mini-jurken, terwijl JW Anderson een klassiek silhouet creëerde met behulp van gedrapeerde pofschouders. Proenza Schouler gaf de trend een gewaagde update met een hoogsluitende zwarte leren jurk met plooien voorzien van pofschouders. Anderen, zoals Tory Burch, Alberta Ferretti en La DoubleJ, maakten veelvuldig gebruik van pofschouders in de hele collectie, met ingetogen pofdetails en ballonmouwen.

De pofschouder op zich is niet nieuw. Het komt sinds voorjaar 2018 regelmatig voor in de designercollecties en is sindsdien alsmaar populairder geworden. De look lijkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt in Herfst 2020, wat betreft het formaat en de regelmaat. Veel ontwerpers, waaronder Alexander McQueen, Fendi, Gabriela Hearst, Miu Miu, Paco Rabanne en Rodarte, creëerden opvallende volumineuze pofmouwen.

Proenza Schouler, Pre-Fall 2021

Consumenten kopen momenteel gretig pofmouwen bij bijna iedere retailer. Prijzen variëren van gemiddeld 120 dollar voor een van de 490 stijlen die het Amerikaanse warenhuis Bloomingdale’s voert tot gemiddeld 19 dollar voor een exemplaar van fast fashion merken zoals Nasty Gal met tops, jurken en jacks met pofschouders om uit te kiezen.

JW Anderson, Pre-Fall 2021

De pofmouw look van Pre-Fall 2021

Terwijl de huidige voorraad pofmouwen de vraag naar volume goed weerspiegelt, lijkt het erop dat de pof na verloop van tijd wel wat zal slinken. Grotere pofschouders zijn bij retailers nu in de uitverkoop, en de Pre-Fall 2021 collecties bevatten beduidend kleinere pofschouders vergeleken met de looks die we voorheen zagen.

Pofschouders maken van een eenvoudige stijl een statement stuk waarmee dragers kracht en zelfvertrouwen kunnen uitstralen. Het sentiment achter de trend speelt nog een grote rol maar de consument lijkt naar aanleiding van de pandemie inmiddels de voorkeur te geven aan meer ingetogen en comfortabele stijlen.

Beelden: JW Anderson en Proenza Schouler (Pre-Fall 2021) Catwalk Pictures.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking: Wendela van den Broek