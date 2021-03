De eco-futuristische FW21 collectie van Marine Serre

--HOMEPAGE IMAGE (attached)--

Franse ontwerper Marine Serre heeft door middel van een video-presentatie haar collectie voor FW21 voorgesteld op Paris Fashion Week. Een presentatie die een panorama aan alledaagse scènes bood. Er waren futuristische en post-apocalyptische scènes te zien, waarmee de collectie past binnen een kalmere versie van het heden. De FW21 collectie maakt het concept eco-futurisme toegankelijker.

Op het scherm verschijnt een mozaïek van video’s dat alledaagse scènes uitbeeldt: een stel in de tuin, een moeder en haar baby voor hun huis, twee vrouwen die boodschappen doen, een moment tussen vrienden, etc. Het zijn gewone scènes, gefilmd zonder opsmuk. De fashion film is opgenomen door Giulia Roman, Upcycling Product Developer bij Marine Serre.

De “Regenerated” kledingstukken van Marine Serre

De FW21 collectie weerspiegelt waar het Franse merk voor staat: kledingstukken gemaakt van gerecycled materiaal of tweedehands kledingstukken. Allemaal artikelen die tot de “Regenerated” kledinglijn behoren. De kledinglijn bevat stukken gemaakt van leer, denim, gaas, zijde en moiré-textiel, sjaals met schotse ruit, een fleece dekbedovertrek, en een t-shirt met patchwork. Allemaal kenmerkend voor de stijl van Marine Serre.

De FW21 collectie biedt zowel items voor heren, vrouwen als voor kinderen, met het bekende Marine Serre dessin. Het vernieuwende element is te vinden in de manier waarop de stukken uit de collectie worden gepresenteerd en hoe ze worden gedragen. “We willen eco-futurisme naar de straten brengen”, aldus het merk in een persbericht.

Verlaging van prijzen White Line kledinglijn

Het idee om haar mode terug te brengen naar de straten, houdt ook in dat de prijzen van de White Line kledinglijn worden verlaagd. “Toen we drie jaar geleden begonnen met het merk lagen onze prijzen verschrikkelijk hoog”, vertelt Marine Serre aan Amerikaans modevakblad Women’s Wear Daily. Ter illustratie kostte een jurk gemaakt van jersey vroeger 1800 euro en nu 950 euro, meldt het Amerikaanse modeplatform.

Marine Serre is een luxemerk dat in 2017 werd opgericht. Buiten het vrouwenassortiment, biedt het sinds 2019 ook kledij voor heren. Het bedrijf heeft zijn eigen webshop en wordt daarnaast verkocht door fysieke en online retailers wereldwijd, waaronder 24S, Boon The Shop, Galeries Lafayette en Dover Street Market. In het derde kwartaal van 2020 wist het Franse merk een plaatsje te verwerven in de Lyst Index, de internationale ranglijst van de populairste modemerken.

Beeld: Marine Serre

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.