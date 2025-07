De eerste Birkin Bag wordt geveild

Ze is wat bekrast, bijna een beetje beschadigd - en toch legendarisch: in Parijs gaat bij Sotheby's de handtas onder de hamer die als oermoeder van alle zogenaamde it-bags geldt - handtassen die als begeerde mode- en statussymbolen bekend staan. Een schatting van de prijs is niet bekendgemaakt. Maar onder verzamelaars wordt al gespeculeerd dat de tas donderdag 10 juli een recordprijs zou kunnen opleveren.

De eerste Birkin Bag werd in 1984 samen met de Britse actrice en zangeres Jane Birkin (1946-2023) ontworpen en is minder een accessoire dan een stukje levende mythe. De tas is ontstaan uit een toevallige ontmoeting tussen Birkin en de voormalige directeur van het luxemerk Hermès, Jean-Louis Dumas.

Legende van een modemythe

Het verhaal is inmiddels legendarisch: Birkin reisde in 1984 met haar dochter Charlotte in een vliegtuig van Parijs naar Londen, toen de inhoud van haar rieten mand per ongeluk op de schoot van Dumas viel. Birkin, die haar handtassen altijd te klein vond, zette de Hermès-directeur aan het denken - en inspireerde hem tot een tas die groot genoeg, praktisch en tegelijkertijd elegant was.

Volgens Sotheby's-expert Morgane Halimi heeft de originele Birkin Bag zich ontwikkeld tot een popcultuurfenomeen dat luxe in een bijzonder verfijnde vorm belichaamt. Dit model is een echt unicum: de tas is handgemaakt, heeft een schouderriem (een idee dat later weer werd verworpen), is extra diep, voorzien van messing beslag en bevat zelfs een ingebouwde nagelknipper.