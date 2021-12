De grootste culturele modemomenten van 2021 volgens StockX

Resale marktplaats StockX heeft haar trendrapport voor 2021, Big Facts, onthuld. Hierin worden de producten, merken, mensen en gebeurtenissen uitgelicht die het afgelopen jaar een impact hebben gehad op de modemarkt.

Het rapport varieert van futuristische schoenentrends tot onverwachte samenwerkingen, met gegevens die zijn verzameld uit haar netwerk van kopers en verkopers. FashionUnited heeft enkele van de belangrijkste trending topics van het afgelopen jaar uit de opsomming van StockX geselecteerd.

De nieuwe sneaker

Naarmate de lockdowns vorderden, begonnen kopers afstand te nemen van conventionele sneakers en gingen ze over op nog comfortabeler schoeisel zoals slippers en clogs. Volgens de marktplaats is deze trend in 2021 alleen maar versneld, waarbij het platform een toename van 250 procent rapporteerde in de jaar-op-jaar handel voor Yeezy Slides. Bovendien was de Foam RNNR-stijl van het merk getuige van een jaar-op-jaar handelstoename van 3.400 procent, een significante prestatie in het zesde jaar van zijn bestaan.

Beeld: Crocs

Crocs werd het afgelopen jaar meer dan 35.000 keer verhandeld en zijn daarmee een van de populairste schoenen op de site. De klompschoen verwelkomde het afgelopen jaar een groot aantal samenwerkingen met beroemdheden, waaronder Justin Bieber en Bad Bunny die ieder hun eigen Crocs bedels uitbrachten.

Samenwerkingen met Birkenstock vonden ook hun weg naar het rapport, waarbij de marktplaats een groei van 300 procent op jaarbasis liet zien. Het label ging een samenwerking aan met Stüssy voor modellen van haar kenmerkende kurken schoenen, elk met de naam van het populaire streetwear-merk in reliëf.

Onverwachte samenwerkingen

2021 kan worden beschouwd als het 'Jaar van de Samenwerkingen’, met een reeks merken die samenkwamen om onverwachte samenwerkingen aan te gaan die veel stof deden opwaaien. De meest spraakmakende was waarschijnlijk Yeezy's Gap-samenwerking, die slechts een paar uur na de lancering al volledig was uitverkocht. Met de collectie die net een paar maanden geleden is gelanceerd, heeft StockX gemeld dat het al meer dan 17.000 transacties heeft gezien.

Beeld: Gucci x The North Face

Andere grote handelaren waren Telfar en Ugg's tas samenwerking, die een totaal van meer dan 4.000 transacties verwelkomde in het jaar. Gucci en The North Face sloegen ook groots toe, met het platform dat een gemiddelde doorverkoopwaarde van 1.400 dollar rapporteerde voor de glamping-collectie. Daarnaast heeft de Supreme's Tiffany & Co. drop, gelanceerd in november, een 140 procent hogere prijs gekregen.

Beeld: Supreme x Tiffany & Co.

Maandelijkse game changers

StockX noteerde ook belangrijke maandelijkse omslagpunten voor merken, met specifieke gebeurtenissen die een aanzienlijke toename van de activiteit op bepaalde labels en producten veroorzaakten. In juli kreeg Telfar een grote toeloop nadat Beyoncé werd gespot met een boodschappentas van het merk. De volgende dag steeg het aantal zoekopdrachten naar Telfar naar verluidt met 500 procent in vergelijking met het dagelijkse gemiddelde van de site, en StockX meldde dat de belangstelling maanden later nog steeds hoog was.

In juli stapte basketballer LeBron James ook over naar het acteren, met een rol in de langverwachte hernieuwing van Space Jam. Naast het uitbrengen van een heleboel Space Jam merchandise, bracht Nike zijn South Beach stijl opnieuw uit, wat een stijging van 300 procent veroorzaakte in zoekopdrachten naar LeBron sneakers - het hoogste handelsvolume in twee jaar, volgens StockX.

Terwijl de wereld keek naar de Olympische Spelen van Tokio, verwelkomde de sportgemeenschap skateboarden als de nieuwste Olympische sport. De door Piet Parra ontworpen Nike SB's en skateboardkits werden sinds hun lancering 15.000 keer verhandeld op de marktplaats.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.