De grootste verschuiving van mannenmode tijdens de terugkeer van Paris Fashion Week

Deze week keert de fashion week terug naar Parijs en is Saint Laurent natuurlijk onderdeel van de line-up. De verandering in de mannenmode zit op dit moment in een stroomversnelling. Daarnaast blijft de modesector op zijn hoede wat betreft de economische situatie.

De veranderingen van de afgelopen tijd zijn duidelijk terug te zien op de rode lopers als het gaat om mannenmode over heel de wereld. Timothee Chalamet en Harry Styles hielpen mee om makkelijke stijlen te herdefiniëren door monochrome smokings vaarwel te zeggen en in te ruilen voor gedurfde, fel gekleurde outfits.

Vogue verklaarde vorige week bij Golden Globe dat ‘de nacht bij de mannenmode hoort’. Daarnaast zouden winkels al maanden een ongekende groei in de mannenmode rapporteren.

Het geroezemoes rond de mannenshows die vanaf dinsdag in Parijs te zien zijn, is oorverdovend. Dat komt vooral door twee grote namen: Saint Laurent- die op dinsdagavond de show opent en John Galliano’s Maison Margiela- die op zondag afsluit.

Sinds de Belgische ontwerper Anthony Vaccarello aan het roer staat, heeft Saint Laurent geen mannenshow meer gepresenteerd. De Belgische ontwerper gaf de voorkeur aan eenmalige presentaties op exotische locaties, zoals Marrakesh en Venetië.

Over opvolging gesproken

In Milaan werd vorige week voornamelijk de vraag gesteld wie de creatief directeur van Gucci, Alessandro Michele, op gaat volgen nadat hij recent zijn vertrek bekendmaakte. In Parijs wordt zo’n zelfde vraag gesteld: wie neemt het stokje over van onlangs overleden Virgil Abloh bij Louis Vuitton?

Het luxe modelabel liet de tongen van modeliefhebbers rollen toen het aankondigde dat de show van donderdag wordt verzorgd door Colm Dillane, de man achter het hippe, jonge Brooklyn-label KidSuper- samen met een begeleidende film van de Franse regisseur Michel Gondry.

Hoewel velen zich zorgen maken over de gevolgen van mogelijke recensies, strengere milieuvoorschriften en inflatie, wordt mannenmode gezien als een lichtpuntje.

“Saint Laurent, Gucci en Givenchy doen het momenteel bij beter in mannenmode dan in vrouwenmode”, zegt Alice Feillard, directeur inkoop van het Parijse warenhuis Galeries Lafayette. “We zien deze exponentiële groei al zo’n twee à drie jaar. Het slaat echt aan.”

Nieuwe mogelijkheid tot expressie

Zelfs ondergoed voor mannen wint terrein op de vrouwenmarkt. In de eerste tien maanden van 2022 steeg het mannenondergoed met 3,3 procent tot 400 miljoen euro. Ondergoed voor vrouwen steeg daarentegen met 2,5 procent, volgens de cijfers van Salon International de la Lingerie.

Serge Carreira, luxe deskundige bij universiteit Sciences Po: “Herenmode is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het creëert een belangrijk, nieuw onderdeel op gebied van expressie, innovatie en onderzoek voor de modehuizen.”

Givenchy verliet met name de haute couture en begon met herenkleding na de komst van de Amerikaanse ontwerper, Matthew Williams, in 2020. Williams staat bekend om zijn luxe streetwear.

Givenchy staat woensdag op de catwalk, waarna Dior volgt op vrijdag.

Een naam die vaak opduikt als mogelijke opvolger bij Louis Vuitton is Grace Wales Bonner. Zij presenteert dinsdag haar eigen show. Bonner maakt deel uit van een groeiende trend van vrouwelijke ontwerpers die zich richten op kleding voor mannen, samen met de Britse Bianca Saunders.

Men is ook enthousiast over de terugkeer van de Amerikaanse ontwerper Emily Bode, bekend om het gebruik van gerecycled materiaal, die tijdens de pandemie niet in Parijs te vinden was. (AFP)

Dit artikel is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart