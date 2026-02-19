De heruitvinding van het middensegment: Waarom de prijzen voor FW25 een verschuiving in de sector signaleren

Het herfst/winter 2025/26 seizoen signaleert meer dan alleen een nieuwe ronde prijsverhogingen in de mode-industrie. Het markeert een bredere verschuiving onder merken in het massa- en middensegment in hun poging waarde te creëren in een onevenwichtige wereldeconomie.

Aan de hand van een nieuw rapport van Retviews, een door AI aangedreven intelligenceplatform van Lectra, wordt een significante prijsstijging onthuld. Spelers in het middensegment in Europa verhoogden vorig jaar hun prijzen met meer dan 50 procent in vergelijking met 2024. Sommige Amerikaanse merken verdubbelden hun prijzen zelfs bijna.

Dit is niet alleen een weerspiegeling van de inflatie die wordt doorberekend aan de klant, maar ook van een bredere herpositionering binnen het segment. In een volatiele retailomgeving neemt het middensegment een nieuwe strategische rol aan. Volgens Retviews onderscheidt het zich als een dynamische en groeiende sector.

Premiumisering van het middensegment

Modellen die voorheen werden gekenmerkt door grote volumes, brede assortimenten en agressieve kortingen, verliezen aan kracht. Spelers in de massamarkt concurreren steeds meer met goedkope e-commercegiganten. Stijgende kosten, voorraadrisico's en een grotere focus op waarde vanuit de consument, zorgen er echter voor dat het fast-fashionmodel wankelt.

Dit maakt de weg vrij voor merken in het middensegment, die volgens Retviews “luxe overtreffen als aanjager van waarde”. Inspanningen om productontwerp te verfijnen, materialen te verbeteren en het merkverhaal te versterken, dragen bij aan een sectorbreed doel. Dit doel is zich te onderscheiden van de massamarkt en op te schuiven naar een meer premium positionering.

Antonella Capelli, president EMEA bij Lectra, beschrijft de overgang naar gestroomlijnde productassortimenten en gecureerde collecties als een weerspiegeling van de uitdagingen in de markt. “Tegelijkertijd veranderen de kortingsstrategieën: de kortingspercentages dalen, maar de promotieperiodes worden langer. Merken proberen zo hun prijskacht te behouden zonder momentum te verliezen in een markt die wordt gekenmerkt door voorzichtige consumentenbestedingen,” licht Capelli toe.

Verdeelde consumenten dwingen tot duidelijkere positionering

Op macro-economisch niveau blijft de situatie complex. In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, bereikte de consumentenprijsinflatie in december 2025 3,4 procent, volgens het Office for National Statistics (ONS). Tegelijkertijd verhoogden Amerikaanse importtarieven van 15 tot 50 procent de inkoopkosten in verschillende categorieën. Beide ontwikkelingen hebben voorzichtig consumentengedrag verder versterkt.

Deze druk speelt zich af binnen wat analisten omschrijven als een “K-economie”. Deze term verwijst naar een situatie waarin consumenten met een hoger inkomen gestaag blijven uitgeven of zelfs duurdere aankopen doen, terwijl consumenten met een lager en middeninkomen bezuinigen. Deze structuur dwingt modemerken om hun prijs- en promotiestrategieën te herzien. Tegelijkertijd moeten ze relevant blijven voor verschillende consumentensegmenten. De reactie hierop, volgens data van Retviews, is een duidelijke verschuiving naar premiumisering onder merken in het middensegment.

Bij een specifieke kijk op de herijking van promotiestrategieën, merkt Retviews op dat in Europa zowel het gemiddelde kortingspercentage als het aandeel afgeprijsde producten lager was tussen september en december 2025 dan in voorgaande jaren. Desondanks duurden de promotieperiodes langer. Dit toont aan dat merken afstappen van hoge, kortetermijnafschrijvingen die de merkperceptie kunnen schaden, en kiezen voor gematigdere promoties.

Uitsplitsing per categorie: van denim tot handtassen

Niet alle categorieën ontwikkelen zich echter in hetzelfde tempo. Data van Retviews toont duidelijke productgebaseerde strategieën. Handtassen leiden de premium-verschuiving, waarbij sociale media worden genoemd als de belangrijkste aanjager. De prijzen voor deze producten zijn gestegen met 38 procent in de Verenigde Staten en 33 procent in Europa. Het productassortiment is met 27 procent uitgebreid in Europa en met 10 procent in de Verenigde Staten.

Accessoires en bedels winnen ook aan strategisch belang. Ze worden aanjagers met een hoge marge dankzij hun relatief lagere instapprijzen. Luxemerken hebben hun assortiment tassenbedels in Europa met meer dan vijftig procent op jaarbasis uitgebreid, en spelers in het middensegment volgen dit voorbeeld. De prijzen voor dergelijke artikelen zijn met ongeveer vijftien procent gestegen in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Zowel winterschoenen als denim zagen de prijzen in Europa met negen procent stijgen gedurende het verslagseizoen, terwijl merken in het middensegment hun prijskacht versterkten. Een vergelijkbare veerkracht was zichtbaar in de Verenigde Staten, waar de prijzen voor beide categorieën met ongeveer negentien procent stegen. Dit weerspiegelt een assertievere aanpak in deze markt.

Jassen en jacks bevonden zich ondertussen op een relatief vergelijkbaar niveau in beide regio's, met een prijsstijging van elf procent in Europa en dertien procent in de Verenigde Staten. De verschuiving in deze categorie versterkt het vermogen om prijsstijgingen op te vangen en tegelijkertijd een hogere positionering te ondersteunen. Volgens Retviews was er in deze periode ook een aanzienlijke uitbreiding van het assortiment. Dit werd versterkt door de vraag naar terugkerende trends zoals trenchcoats met hoge hals en leren stijlen.