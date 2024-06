De impact van de Olympische Spelen op Paris Fashion Week: Professionals vertellen hun verhaal

Parijs - Om Parijs vrij te laten voor de Olympische Spelen, heeft de Fédération de la Mode et de la Haute Couture (FMCM) de data van de Men's Fashion Week naar voren gehaald van 18 tot 23 juni 2024. Ondanks deze voorzorgsmaatregel zal het mode-evenement - dat wordt georganiseerd rond de officiële kalender van de FHCM en een off-site agenda - worden beïnvloed door het wereldwijde sportevenement, waarvan de openingsceremonie op 26 juli zal plaatsvinden.

Toen ze werden geïnterviewd door FashionUnited, meldden verschillende persbureaus logistieke problemen en zeiden dat ze een afname hadden gezien in het aantal merken dat deelnam aan de Paris Fashion Week, gewijd aan de herencollecties voorjaar/zomer 2025. Dit is met name het geval voor het bureau Lucien Pagès, dat verantwoordelijk is voor de catwalks van verschillende grote namen in luxe goederen: "Dit komt vooral door de stijgende prijzen en de logistieke complicaties die de Olympische Spelen in Parijs met zich mee kunnen brengen", legt Daniel Urrutia, specialist in mode-public relations bij Lucien Pagès, uit in een e-mail. Het bureau heeft geen plannen om speciale systemen op te zetten om tijdens de Olympische Spelen te werken: "We zullen ons moeten aanpassen en zo efficiënt mogelijk blijven werken, ondanks de beperkingen die zich kunnen voordoen", vervolgde hij.

De hoofdstad zal gedwongen worden om verschillende belangrijke wegen af te sluiten. Sommige wegen zullen niet langer toegankelijk zijn voor vervoer, met name de Cours la Reine, tussen de bruggen Alexandre III en Invalides, de brug Alexandre III en de lage kades in de buurt. De Place de la Concorde is ook sinds begin juni gesloten en het Petit Palais en het Grand Palais zullen niet toegankelijk zijn.

"De keuze van een locatie voor een presentatie en/of een modeshow moet worden gemaakt door de risico's af te wegen die verband houden met de gemakkelijke toegang (leveringen en gasten)", merkte Livio Facchini, oprichter van het PR-bureau Public Image, op. "Dus we gaan de voorkeur geven aan locaties in gebieden die minder worden getroffen door verkeersbeperkingen." De directeur voegde eraan toe dat hij ook een afname heeft gezien in het aantal aanwezige merken en benadrukte dat heren- en gemengde labels er de voorkeur aan geven om een perspresentatie uit te stellen tot september.

Lyor Amar, oprichter van het gelijknamige bureau, zei ook dat veel merken shows, presentaties en andere evenementen in juni hadden geannuleerd vanwege de Olympische Spelen. "Couture lijkt daarentegen minder te worden getroffen", voegde hij eraan toe. FashionUnited ontdekte dat andere professionals dezelfde mening delen over de Haute Couture Week (24 - 27 juni).

Stephanie Veuriot, manager van het PR-bureau Autrement, vertelt over de moeilijkheid om locaties te vinden: "Wij vertegenwoordigen het merk Prototypes, dat sportkleding een ander doel geeft en recyclet, dus we waren op zoek naar een sportterrein (gymnastiekzaal, tennisbanen, voetbalveld) en we kregen alleen een weigering van de evenementendienst van het stadhuis van Parijs. Er werd prioriteit gegeven aan de Olympische Spelen en aan het behoud van sportlessen voor de inwoners van de stad". Het bedrijf heeft uiteindelijk gekozen voor een tunnel aan de oevers van de Seine voordat het te weten kwam dat deze zouden worden gesloten ter voorbereiding op de openingsceremonie.

Stephanie Veuriot geeft aan dat ze een opdracht moest afwijzen voor een buitenlands sportkledingmerk dat eind juli een show wilde geven om de modepers aan te trekken, en betreurt dat het bureau en haar team zichzelf "zoals heel vaak het geval is, helemaal alleen hebben gevonden bij het vinden van oplossingen die de goede werking van het bedrijf niet in gevaar brengen".

Showrooms: tussen afwezigheid en kansen

Wat de showrooms betreft, lijken de meningen verdeeld. Talk-studio ziet de Olympische Spelen als een kans om zijn activiteiten te stimuleren door middel van partnerschappen met sportmerken. Terwijl de showroom van The Clothette - die een portfolio van ongeveer 30 merken heeft - ervoor heeft gekozen om zijn verkoop vroeg te starten (begin juni in plaats van half juni, zoals gewoonlijk het geval is) en van plan is om bezoeken te organiseren voor kopers die dit seizoen niet zullen reizen.

De afwezigheid van Italiaanse showrooms is echter voelbaar. Giacomo Piazza, medeoprichter en directeur van de Milanese showroom 247 (die ongeveer 40 merken distribueert), vertelt FashionUnited dat hij en andere toonaangevende internationale showrooms hadden besloten om zich voor de markt van juni/juli te beperken tot Milaan.

"We houden van Parijs en beschouwen het net zozeer als ons thuis als Milaan, maar we denken dat we kopers en onze klantmerken een betere service zullen bieden als we alleen in Milaan verkopen voor deze eerste fase van PE25", aldus Piazza per e-mail. Hij voegt eraan toe: "Natuurlijk hebben de complicaties van logistiek, accommodatie en reiskosten enz. ertoe geleid dat veel kopers, en dus merken, hun verblijf in Milaan hebben verlengd en hun verblijf in Parijs hebben verkort. We hebben ook onze kostenperimeter geëvalueerd en besloten om minder financiële risico's te nemen in het licht van al deze uitdagingen".

De prijzen die door hoteliers in Parijs en omstreken worden gerekend tijdens de Olympische Spelen zijn hoger dan tijdens de normale periode, met een gemiddelde prijs van 381 euro tijdens de Olympische Spelen, vergeleken met 202 euro in juli 2023 en 161 euro in augustus 2023 (bron: barometer van het Bureau voor Toerisme van Parijs, mei 2024).

De officiële modeweek, gecoördineerd door de FHCM, werd georganiseerd in overleg met een aantal overheidsinstanties (de Préfecture de Police, het organisatiecomité van de Olympische Spelen (COJO), het stadhuis van Parijs en de relevante ministeries) om de veiligheid en de toegang tot de locaties te waarborgen. Vooraf diende de Federatie 260 locaties die vaak door merken worden gebruikt voor hun presentaties en modeshows in bij de autoriteiten. Meer dan 200 werden goedgekeurd door de Préfecture de Police. Daarnaast zullen er zes shuttles zijn voor geaccrediteerde professionals, vergeleken met de gebruikelijke twee.

Op 5 juni was het aantal accreditaties (dat tot het laatste moment wordt geregistreerd) dat door de FHCM aan FashionUnited werd meegedeeld, gelijk aan dat van vorig seizoen (258 vergeleken met 263).

Ter herinnering: naast de Men's Fashion Week die van 18 tot en met zondag 23 juni wordt georganiseerd, zal Parijs de traditionele Haute Couture Week (van 24 tot en met donderdag 27 juni) en de Women's Fashion Week (van 23 september tot en met dinsdag 1 oktober) organiseren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.