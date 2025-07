De kalender van Paris Fashion Week SS26 is onthuld: dit is wat u moet weten

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) heeft afgelopen donderdag de voorlopige kalender van Paris Fashion Week voorjaar-zomer 2026 gepubliceerd. Het evenement, dat plaatsvindt van 29 september tot 7 oktober, omvat 76 shows en 36 presentaties.

De Belgische Julie Kegels, het avant-gardistische merk Matières Fécales en het gelijknamige label van de nieuwe creative director van Marni, Meryll Rogge, behoren tot de nieuwkomers in het showprogramma. De Belgische Façon Jacmin staat op de lijst van nieuwkomers in het presentatieprogramma, naast het Deense merk Ganni, dat in september 2024 voor het eerst in Parijs showde, maar buiten het officiële programma.

De grote premières en de meest verwachte shows

Het seizoen wordt ook gekenmerkt door de terugkeer van verschillende grote merken met een nieuwe creatieve leiding: het Franse merk Jean Paul Gaultier, met Duran Lantink, Carven, met Mark Thomas, Mugler met Miguel Castro Freitas, Loewe met het duo Jack McCollough en Lazaro Hernandez en Maison Margiela (eerste prêt-à-portercollectie voor de nieuwe creative director Glenn Martens). Ook merken als Celine, Vêtements, Agnès b., Thom Browne en Lanvin keren terug.

Wat betreft show waar het meeste naar wordt uitgekeken staat die van Chanel waarschijnlijk bovenaan de lijst. Het Franse merk presenteert op maandag 6 oktober om 20.00 uur de eerste collectie ontworpen door Matthieu Blazy, voormalig creative director van Bottega Veneta. De eerste collectie van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga zal ook een van de meest bekeken shows van het seizoen zijn.