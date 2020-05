De Koopman: exclusief binnenkijken bij de nieuwe formule van The Sting Companies

De Koopman, de nieuwe retailformule van The Sting Companies, maakt zijn debuut in de Nederlandse winkelstraat. De deuren van de winkel in Rotterdam zijn vanaf vrijdag 29 mei geopend voor publiek. FashionUnited nam een exclusief kijkje:

Tekst loopt verder onder de beelden.

Binnenkijken bij De Koopman in Rotterdam

Het concept van De Koopman is nieuwe collectie tegen lage prijzen. Het bedrijf maakt van reguliere reststoffen en lagere marges kwalitatieve collecties zodat de prijs laag kan blijven. In totaal zullen in de winkels tien herenlabels en elf dameslabels liggen. De labels hebben allemaal een eigen uitstraling en spreken daardoor iedereen een ander publiek aan. Ruud Tilroe, inkoop directeur van De Koopman en directielid van The Sting Companies, vertelde eerder aan FashionUnited dat er geen overlap zal zijn tussen de merken.

Voorlopig zal in De Koopman de opgestapelde voorraad van The Sting Companies worden verkocht. Het bedrijf wilde namelijk geen orders cancelen ondanks dat door de coronacrisis de winkels tijdelijk gesloten zijn geweest. Als na drie maanden de voorraden zijn weggewerkt, zal het concept van De Koopman volledig te zien zijn. "Denk aan het prijsniveau van Primark, maar een winkeluitstraling en beleving van The Sting, Topshop London en zelfs Lafayette.

De nieuwe retailformule gaat binnen vier maanden naar vijf steden. De Koopman opent op 29 juni in Tilburg, op 1 juli in Breda, op 1 augustus in Amersfoort en 1 september in Apeldoorn. Over vier andere panden wordt op dit moment nog onderhandeld

De Rotterdamse winkel is gevestigd in het voormalige V&D en Hudson’s Bay en Saks off 5th pand op de Hoogstraat (185).