De macro trends voor SS22

Buenos Aires- In het kader van de digitale editie van textielbeurs Colombiatex, heeft organisator Inexmoda samen met het trend forecasting bedrijf Fashion Snoops de macro trends voor het volgende seizoen, lente-zomer 2022, gepresenteerd.

Op het scherm toonde Maite Cantero, Coördinator Mode Onderzoek bij Inexmoda, de vier nieuwe macrotrends: Symfonie, Eerbied, Genot en Kwetsbaarheid. Hieronder volgt een samenvatting van elke trend op basis van wat er verteld werd tijdens de presentatie.

Symfonie (Symphony)

“Hier gaat het om culturen, al hebben het niet meer over één enkele cultuur. De vermenging van onze culturele referenties zal leiden tot deze nieuwe versie”, aldus Cantero. Bij deze trend zien we een combinatie van invloeden waarbij verschillende materialen door elkaar worden gebruikt. “Daarnaast zien we een andere manier van handwerken en een nieuwe generatie vakmensen die technologie gebruiken om het proces te verbeteren”, legt ze uit. Onregelmatige stoffen of handgemaakte materialen zijn belangrijk en worden verwerkt in zeer soepele en lichte kledingstukken, geschikt voor binnenshuis.

Eerbied (Reverence)

“We zullen de natuur behandelen als een heilige”, zegt Cantero en voegt eraan toe: “Deze trend betekent geen terugkeer naar handwerk, in plaats daarvan is een wederopleving te zien van oude rituelen die vroeger in bepaalde culturen werden beschouwd als een manier om de aarde te genezen. We zullen zien hoe het systeem van circulair design ontworpen is om een deel van de schade te herstellen die we onze planeet hebben berokkend”. Bij deze trend zien we zien hoe de eindconsument nieuwe standaarden eist van merken, hogere standaarden wat betreft sociale en economische verantwoordelijkheid, net als milieuvriendelijkheid. Dit zal verder tot uiting komen in multifunctionele producten die bovendien beschermen tegen alles wat met de corona-pandemie te maken heeft.

Genot (Pleasure)

Deze derde trend draait om het menselijk lichaam en hoe dit op verschillende manieren wordt begrepen. “De consument wil vanuit verschillende perspectieven de grenzen verkennen. Het is een leuke en surrealistische trend die ons nieuwe gevoelens en nieuwe dimensies laat ontdekken. Het is de kleurrijkste trend in het rijtje en degene waarbij we de meeste texturen en graphics te zien krijgen”, aldus Cantero.

Kwetsbaarheid (Vulnerability)

De vierde trend wordt omschreven als het concept “kwetsbaarheid” en hierbij ligt de nadruk veel meer op zelfreflectie door de consument, vooral in een tijd waarin welzijn zo belangrijk is. “In 2022 zal de welzijnssector 180 miljard dollar waard zijn wat alarmbellen doet rinkelen in de modewereld. De consument doet aan zelfbezinning en is bezig zich te herdefiniëren. Kwetsbaarheid staat ons toe om ons op de meest menselijke manier uit te drukken”, legt Cantero uit. Hier zien we eenvoudigere materialen die het product naar een hoger niveau brengen: “we zien dat er zouten en mineralen in materialen worden verwerkt die het lichaam voeden puur omdat het met de materialen in aanraking komt. Daarnaast zien we traditionele producten zoals UV-bescherming en andere zelfreinigingsproducten, die de nachtrust stimuleren of de lichaamstemperatuur regelen. Dit biedt toegevoegde waarde voor de consument”.

Inexmoda

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.AR en is vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.