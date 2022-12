De modetrends voor 2023 volgens Edited

Welke mode items werden het afgelopen jaar het meest verkocht en wat zegt dit over de vrouwen-, mannen- en kindermode van 2023? Retaildata analyst Edited zette de meest relevante trends op een rij.

Vrouwenmode: Grunge

In totaal is het aantal kledingstukken met de aanduiding ‘grunge’ op in 2022 op jaarbasis met 28 procent gestegen. Aangewakkerd door de Y2K ‘Indie Sleaze’ trend, blikten ontwerpers terug op de jaren negentig, met een revival van de Grunge esthetiek als resultaat. Bij Bottega Veneta werd het flanellen overhemd nieuw leven ingeblazen, terwijl Blumarine en Givenchy inzetten op versleten denim.

Ook ontwikkelingen in de muziekindustrie spelen in op deze trend. Of is het andersom? Blink-182, My Chemical Romance en Paramore beginnen allemaal hun wereldtournee in het voorjaar van 2023. In elk geval dienen evenementen als deze als trendversnellers. Edited raadt dan ook aan collecties in het Grunge thema verkrijgbaar te maken tijdens deze periode.

Givenchy SS23. Image: Givenchy

Mannenmode: Post-Apocalyptisch

Zoals gezien in Balenciaga’s SS23 ‘Mud Show’, is de post-apocalyptische esthetiek een reactie op een somber jaar van oorlog en politiek. Beschermende kleding blijft in dit thema zijn relevantie behouden (meegedragen uit de post-pandemische survivalisitsche modetrend) maar wordt in 2023 opgefrist met militaire en utilitaire invloeden.

Gepantserde elementen van zwaardere materialen zoals leer met toegevoegde knie- en schoudervullingen zijn relevant en terug te koppelen aan de actuele populariteit van motorkleding en het Grunge thema. Leer was dan ook opvallend aanwezig op de catwalk van SS23. Op de markt steeg het aantal leer (inclusief kunstleer) in kleding met veertien procent op jaarbasis. Vooral in t-shirts en broeken groeide het leergebruik sterk. Functionelere items zoals cargo’s hebben vaak een zachter kleurenpallet met beige en aardetinten. Een militaire sfeer wordt gezet met camouflage, bomberjacks en gilets.

Dior herfst '23. Beeld: Dior

Kinderkleding: De Meta-Generatie

Edited verwijst naar Generatie Alpha (kinderen geboren vanaf 2010) als de “bètatesters” van de metaverse. De betekenis van de metaverse zou voor hen enorm zijn en detailhandelaren beginnen zich bewust te worden van de potentie hiervan. Zo onthulde Claire's Accessories onlangs hun eigen stad in Roblox: ShimmerVille. Met een winkelcentrum, café en een eigen munteenheid kunnen klanten hun avatars hier aanpassen met Claire's sieraden en accessoires, die ze ook in het echt kunnen kopen.

Een goede zet, volgens Edited, die detailhandelaren adviseert de kans tot relevantie onder deze generatie via de metaverse niet uit de weg te gaan. Roblox zou hierbij een bruikbare toegangsweg zijn, maar ook samenwerkingen met andere digitale (gaming)platforms zou het overwegen waard zijn. Voor de jongere Gen Alpha’s is een ongereguleerde online community overigens niet geschikt. Edited adviseert voor hen hyperfysieke in-store strategieën die het winkelbezoek stimuleren en een interactieve ervaring bevorderen.