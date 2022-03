De oorlog in Oekraïne komt ter tafel tijdens collectiepresentatie Paris Fashion Week

Parijs - De Fashion Week opende maandag tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. In de modewereld is de geopolitiek onderwerp van gesprek en kwam ook letterlijk ter tafel tijdens een collectiepresentatie in de stad.

Het evenement vond plaats in het kader van een groepspresentatie die in het negende arrondissement van Parijs werd georganiseerd door de Fashion Farm Foundation, een non-profitorganisatie die jonge ontwerpers uit Hongkong promoot en met zo'n 200 gasten, voornamelijk modeprofessionals, pers en influencers. Een van de gepresenteerde merken: het juwelenlabel Sweet Lime Juice.

Voor de presentatie van zijn nieuwe lijn, had het merk - dat met name op het Ssense platform wordt gedistribueerd - tien modellen in een monochrome outfit gestoken om zo de schittering van de zilveren ringen, oorbellen, body chains en armbanden te benadrukken. De modellen namen plaats aan een tafel met daarop een wit tafelkleed en werden uitgenodigd om te schrijven en te tekenen rond de thema's 'samenzijn', 'eenheid' en 'liefde'.

Beeld: Julia Garel - FashionUnited (presentatie Sweet Lime Juice)

"Ik ben Oekraïner"

Al snel diende de oorlog in Oekraïne zich aan als onderwerp en verschenen er woorden die de Russische militaire operatie aan de kaak stelden: "stop de oorlog", "red ons", "how-to-help-ukraine-now.super.site" of zelfs "Polska jest z wami", wat zich laat vertalen als "Polen is met jullie". Onder in een hoekje stond te lezen: "Ik ben Oekraïner", "jullie steun telt", "red mijn huis", "Kiev is de stad van de vrijheid" of "Sta achter ons". Geëngageerde zinnen die het modemoment een radicaal politieke dimensie gaven.

"De modellen proberen hun eigen gevoel, hun eigen emotie uit te drukken. Het raakt me. Het is hun platform geworden en ze kunnen zo onder woorden brengen waar ze achter staan en in geloven. Het is volledig spontaan en we zijn zo blij dat ze het doen," vertelde Jovy Hon, medeoprichter van juwelenmerk Sweet Lime Juice, aan FashionUnited.

Ralph Toledano, voorzitter van La Fédération de la Haute Couture et de la Mode, de Franse modefederatie, betuigde gistermiddag in een persbericht zijn steun aan het Oekraïense volk: "De grote modefamilie komt bijeen voor de Paris Fashion Week op het moment dat oorlog op brute wijze in Europa is neergedaald en het Oekraïense volk in angst en pijn onderdompelt. Creatie is gebaseerd op het principe van vrijheid, ongeacht de omstandigheden. En de rol van de mode is bij te dragen aan de individuele en collectieve emancipatie in onze samenlevingen. De Fédération de la Haute Couture et de la Mode nodigt u uit om de modeshows van de komende dagen te beleven met de ernst die onontbeerlijk is in deze donkere uren."