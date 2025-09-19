De opkomende trend: gothic esthetiek

Korsetten, radicale snitten en lange mantels veroveren geleidelijk de straten. Geïnspireerd door de gothic esthetiek, neigt de mode vandaag de dag naar de donkere kant om beter te beantwoorden aan een zekere desillusie en een afwijzing van de gevestigde normen uit te drukken.

Oorsprong

Deze nieuwe rage voor gothic mode - voortkomend uit de punkbeweging van de jaren zeventig - gaat terug tot 2024, maar werd aangewakkerd door het eerste seizoen van de serie Wednesday, gelanceerd in 2022. Actrice Jenna Ortega, die Wednesday Addams speelt, is een mode-icoon geworden, met outfits geïnspireerd op de gothic stijl op de rode lopers.

Andere culturele producties hebben ook bijgedragen aan de terugkeer van gothic op het modetoneel. Denk bijvoorbeeld aan de film Nosferatu van Robert Eggers (2024) met Lily-Rose Depp in de hoofdrol, de remake Beetlejuice Beetlejuice van Tim Burton (2024), of het boek 'How to Be a Goth' van Tish Weinstock (ed. Radar), dat in oktober 2024 uitkwam. De recente tentoonstelling in Palais Galliera over ontwerper Rick Owens, een iconische figuur uit de underground en een belangrijke referentie voor gothic liefhebbers, heeft de trend ook beïnvloed.

Dior Resort 2025 (show in Schotland). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De gothic inspiratie verwijst vandaag de dag naar verschillende varianten. De lijst omvat bijvoorbeeld 'boho goth', die de gothic stijl combineert met de vrije en natuurlijke geest van bohemian, 'Gothic Western', die de romantiek van Johnny Cash mixt met een rebelse en donkere geest, of 'goth glam', die, zoals de naam al doet vermoeden, glamour combineert met de duisternis van gothic. Zoveel opties die het mogelijk maken de trend aan te passen aan de verschillende doelgroepen van de markt.

Campagne Dr. Martens x Wednesday (najaar-winter 2025). Credits: Dr. Martens

Evolutie

Voor najaar-winter 2026-27 spreken de experts van Première Vision over een nieuw soort gothic trend: de 'Nieuwe Dynastieën'. Het silhouet zal zeer radicaal zijn met als middelpunt een ruime, dramatische en sculpturale mantel, vaak zwart of dieprood.

Volgens de experts van PV 'resoneren de Nieuwe Dynastieën met de nieuwe fascinaties voor dystopische universums, metaforen voor een wereld in crisis.' Dit thema komt ook terug in de beautywereld, belichaamd door levendige, zelfs bioluminescente pigmenten en strakke make-up.

De lancering van het merk Boloria door Olivier Theyskens, een figuur van de romantische gothic esthetiek, zal het genre naar verwachting ook vernieuwen. De eerste collectie is gepland voor 2026.

De cijfers

Volgens Klarna, het betaalplatform, is de Goth Girl-trend een groot succes en zal naar verwachting aanhouden. Het bedrijf ziet met name sterke prestaties op gothic sieraden: plus 85 procent voor ringen in de vorm van een kruis, plus 69 procent voor die in de vorm van een vleermuis en plus 120 procent voor oorbellen met een kruis. En de prêt-à-porter blijft niet achter: plus 43 procent voor korsetten, 86 procent voor bodies van netstof, plus 90 procent voor tops van velours en plus 134 procent voor mantels van dezelfde stof. Ten slotte is zwarte lippenstift een echte hit met plus 738 procent in een jaar.