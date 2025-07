De president van El Salvador beschuldigt Paris Fashion Week van "het verheerlijken van criminelen"

San Salvador – De Salvadoriaanse president, Nayib Bukele, heeft zondag Paris Fashion Week (PFW) beschuldigd van het "verheerlijken van criminelen." Aanleiding is een show van ontwerper Willy Chavarria, waarin - als protest - gevangenen werden uitgebeeld die in El Salvador vastzitten.

Chavarria, van Mexicaanse afkomst en geboren in de Verenigde Staten, presenteerde vrijdag in Parijs een show waarin meerdere getatoeëerde mannen knielden, gekleed in witte T-shirts en korte broeken. Deze houding en kleding doen sterk denken aan die van de gevangenen in Cecot: de zwaarbeveiligde megagevangenis in El Salvador die president Bukele liet bouwen om bendeleden vast te zetten. Onder de gevangenen bevinden zich ook 252 Venezolanen die door de Verenigde Staten zijn gedeporteerd.

"Dit is wat er gebeurt als je criminelen verheerlijkt in Parijs. Wie de wolf spaart, offert de schapen," schreef president Bukele op X. Bij zijn bericht deelde hij een video van een jonge vrouw die zegt dat ze bang is om in Parijs te wonen, maar zonder verdere uitleg.

Zijn bericht werd later gedeeld door Elon Musk, de eigenaar van X, Tesla en SpaceX.

Mensenrechtenorganisaties hebben de opsluiting van de Venezolanen in de Cecot scherp bekritiseerd. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt hen van betrokkenheid bij de criminele bende Tren de Aragua, zonder bewijs te leveren.

"We staan klaar om ze naar Parijs te sturen zodra we groen licht krijgen van de Franse regering," grapte Bukele zaterdag in een eerdere reactie op de show van Chavarria met de geknielde modellen, handen op de rug, op een rode loper.

In een ander bericht benadrukte het Salvadoriaanse presidentschap dat de presentatie "een eerbetoon was aan criminelen die vastzitten" in de Cecot.

Bukele is erg populair vanwege zijn strijd tegen bendes. De "noodtoestand" die hij in maart 2022 instelde om deze strijd te voeren, wordt echter afgekeurd door humanitaire groeperingen. Deze noodtoestand staat namelijk arrestaties zonder gerechtelijk bevel toe.

Amnesty International, Human Rights Watch en lokale hulporganisaties zeggen dat er onder de 87.000 gevangenen duizenden mensen zitten die onschuldig zijn. Zij worden beschuldigd van lidmaatschap van een bende of van medeplichtigheid, zonder dat daar bewijs voor is. Ook melden ze dat gevangenen worden gemarteld en dat er ongeveer 400 mensen zijn overleden in de gevangenis.