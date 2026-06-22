De pyjama als alledaagse outfit: mode was nog nooit zo comfortabel

De comforttrend in de mode bereikt een nieuw hoogtepunt: kledingstukken in de stijl van pyjama's en nachthemden zijn nu populair bij het grote publiek. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien verrassend, maar er zijn een paar goede redenen voor deze ontwikkeling.

Te stijlvol voor bed

Visueel gezien is het logisch om sommige pyjama's niet in de slaapkamer te verbergen. Het gaat immers om blouses en soepelvallende, chique broeken, vaak van glanzende zijde en prachtig fluweel. De gedetailleerde biezen en een borstzak op het hemd (vergelijkbaar met die voor een pochet) roepen al langer de vraag op: waarvoor heb je die nodig tijdens het slapen?

En dan de krijtstrepen: sommige tweedelige pyjama's doen denken aan een elegant pak van een maffiabaas, of de bovenstukken aan een zondagshemd. Negligés en babydolls zijn vaak afgewerkt met kant.

Deze stijlen zijn nu verkrijgbaar bij zowel grote modemerken als bekende modehuizen zoals Prada, Michael Kors en Dolce & Gabbana. Op de catwalk en in reclames worden ze duidelijk gepresenteerd als kleding voor overdag, zowel binnen- als buitenshuis, in plaats van voor de nacht.

Volgens modetijdschrift 'Elle' is de pyjamabroek zelfs “de broekentrend van de zomer van 2026”. De mode-experts analyseren: “Pyjamabroeken zijn misschien wel de meest comfortabele, luchtige en veelzijdige broeken van dit jaar. Ze zijn leuk, zien er goed uit en zijn uiterst prettig om te dragen. Meer kun je van een broek echt niet verwachten.”

Dolce&Gabbana Lente Zomer 2026, Herenmode Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Grenzeloze mode

Waarom is juist de bed-look zo populair? “De pyjama-look doorbreekt de scheiding tussen vrije tijd en werk, privé en openbaar, binnen en buiten. Het signaleert een levensstijl waarin deze grenzen niet bestaan,” legt Carl Tillessen, trendanalist en directeur van het Duitse Mode-Instituut in Berlijn, uit.

Volgens hem dromen veel mensen van zo'n leven. “Een baan met honderd procent thuiswerk, honderd procent flexibele werktijden, zonder representatieve verplichtingen en kledingvoorschriften. En dat alles het liefst op een plek waar het klimaat buiten net zo mild is als binnen,” aldus Tillessen.

Er is ook een voorgeschiedenis: de pandemie en de lockdown hebben de weg vrijgemaakt voor deze modetrend. Sindsdien werken veel mensen volledig of deels vanuit huis. Dit bracht eerst de joggingbroek en trainingskleding op de voorgrond, niet alleen voor op de bank of tijdens het sporten. Hoewel het voorheen ondenkbaar was, was de stap naar de pyjama vanaf dat moment nog maar klein.

Chiquer dan de gebruikelijke joggingbroek

Naarmate we de beperkingen van de pandemie achter ons laten, groeit de behoefte aan chiquere looks. De pasvormen en het comfort mogen blijven, maar de 'luie' uitstraling niet. Hier speelt de huidige modetrend op in met combinaties die er vaak zeer stijlvol uitzien en niet langer alleen als pyjama dienen.

“In veel sectoren is de grenzeloos comfortabele kleding, waaraan men tijdens de lockdown gewend is geraakt, de nieuwe norm geworden. Maar de grens tussen comfort en verwaarlozing is vaak dun,” legt mode-expert Tillessen uit.

Hij adviseert, verwijzend naar een beroemd citaat van modeontwerper Karl Lagerfeld: “Om elke verdenking te vermijden, is een vers gestreken pyjama van zijdesatijn met biezen aan te raden. Deze maakt onmiskenbaar duidelijk dat je, in tegenstelling tot dragers van slobberige joggingbroeken, de controle over je leven nog niet hebt verloren.”

“Ook op andere gebieden wordt de lockdown-look naar een hoger niveau getild,” voegt trendanalist Tillessen toe. ‘Athleisure’ – sportkleding voor vrije tijd, kantoor of andere niet-sportieve gelegenheden – evolueert naar ‘athlegance’. Volgens Tillessen is dit “een variant in elegantere kleuren, luxere materialen en verfijndere pasvormen, meer geschikt voor een grootse entree dan voor het bingen van een serie.”

Dolce&Gabbana Ready to Wear Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Toteme, Lente Zomer 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight