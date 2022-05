De Spaanse online personal shopping service Lookiero wordt in september beschikbaar voor Nederlandse consumenten, dat meldt Lookiero in een persbericht.

Op het op vrouwen gerichte Lookiero platform kan de consument een survey invullen die hun persoonlijke stijl en budget definieert. Op basis hiervan selecteren personal shoppers vijf kledingstukken uit een scala van honderdvijftig Europese merken (waaronder bijvoorbeeld Vila, Lee, Only en Ikks) die naar de consument thuis worden opgestuurd. Thuis kan de klant dan per kledingstuk bepalen of zij deze houdt of toch terugstuurt. Wanneer er besloten wordt ten minste één kledingstuk te houden, worden de tien euro aan kosten voor de personal shopper afgetrokken van de kosten van het kledingstuk, waardoor deze vervallen.

Lookiero werd zes jaar geleden gelanceerd. Het platform is momenteel enkel nog actief in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en België.

Het bedrijf meldt verder ook het aantal werknemers dit jaar met bijna een derde te willen vergroten door driehonderd nieuwe mensen in dienst te nemen op onder andere het hoofdkantoor in Bilbao en in de kantoren in Parijs, Londen en Milaan. Op dit moment zijn er nog 550 mensen in dienst.

Editors note: Dit artikel is na publicatie aangepast. In de originele publicatie stond op basis van een persbericht vermeld dat de service 'deze maand' van start zou gaan, en bij navraag over de exacte lanceringsdatum heeft een woordvoerder laten weten dat het gaat om september. Correct is: Lookiero lanceert in september in Nederland.