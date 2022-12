De streetwear trends van 2023 volgens Edited

Welke mode items werden het afgelopen jaar het meest verkocht en wat zegt dit over de streetwear trends van 2023? Retaildata analyst Edited zette het op een rij.

Cargobroeken zijn een blijvertje

Deze trend vertoont geen teken van vertraging in 2023. En, met de voorliefde van Gen Z voor alles wat met Y2K te maken heeft, werd onder vrouwen ook de parachutebroek in 2022 een belangrijk item. Mannen kochten hun cargo’s vooral in de klassieke outdoor utility stijlen in kleuren als zwart, groen, bruin en grijs.

In de SS23 shows van Versace en Fendi wordt het silhouet ook in zijde uitgevoerd. Waar op de massamarkt slechts zeven procent van de in vrouwenstijl verkochtte cargobroeken van satijn was gemaakt, was het gebruik van luxe stoffen in het hogere segment populairder. Zo waren van Off-White's wide-leg stijl drie kleuren uitverkocht.

Ook driekwartsbroeken doken op, vooral bij mannen. Omarming van het grunge thema zorgt ervoor dat cargo-opties steeds meer zullen voorkomen in denim. In het najaar van 2022 ondervonden denim cargo-opties al een groei in verkoop ten opzichte van het voorgaande jaar in zowel vrouwen- als mannenstijlen, van respectievelijk 257 en 971 procent.

Credit: Act n°1 Catwalk Pictures, Givenchy, Private Policy via CatwalkPictures

Maxirokken: de grootste Y2K nieuwkomer

De lange maxi-rok was in 2022 een van de grootste nieuwkomers als gevolg van de Y2K trend. Het model was goed voor bijna een derde (29 procent) voor alle rok-aankopen in 2022. Cargo, parachute, denim en laag uitgesneden stijlen waren hierbij bestsellers. Met de Grunge-hysterie die de collecties domineert, kwamen rafels en verwassen details veel voor, zoals bij Diesel en Givenchy. Denim en cargo silhouetten werden ook gecombineerd als welkome aanvulling op Y2K assortimenten.

Volgend jaar zullen ook maxirokken gemaakt van technische stoffen in aardetinten hun belang houden en het meer praktische ‘corpcore’ thema verder uit te bouwen.

Diesel SS23. Beeld: Diesel

Moto-jacks evenaren de cultstatus van de varsity bomber

In 2020 heeft de moto jack de cultstatus van de varsity bomber geëvenaard. De trend werd gestimuleerd door de release van Rosalia's Motomami album en de heropleving van de noughties nostalgie door Christina Aguilera's Dirty periode en Diesel's comeback. Zelfs in de massamarkt steeg het aantal moto-jacks in het najaar van 2022 met 74 procent op jaarbasis.

Ook de onlangs uitgebrachte Palace x Gucci leren jasjesbroek heeft de terugkeer van de trend versterkt. Vooral gewassen stijlen, zoals gezien bij Diesel, zijn populair. En, ook bikerbroeken doen het goed: bij Bottega Veneta waren deze in slechts zeven dagen uitverkocht. Ook denim versies op de trend worden populairder en komen tot uiting via denimstukken met bikerdetails zoals vulling, kleurvlakken en ritsen, zoals gezien bij Dion Lee en Dior.

Diesel SS23. Beeld: Diesel

Preppy-esthetiek maakt een ontwikkeling door

Het varsity jack blijft een belangrijk ingrediënt van de Preppy-esthetiek, maar maakt ook een ontwikkeling door. De trend gaat in 2023 verder dan de klassieke bomber, met college-graphics die naar sweats, accessoires en breigoed migreren. De prep-stijl van 2023 omvat daarmee een nieuw soort zelfexpressie.

In een nieuwe esthetiek voor streetwear worden klassiekers als chino's en Oxford-shirts gemixt met New Balance 550's, beanies, kettingen, fleeces en shearling jassen. Zo voegde Kenzo's Class of 2023 tijdens de SS23 show een speelse kant toe aan Preppy. Breigoed overtrof in deze Varsity-collectie, die in september online kwam, andere categorieën binnen het merk. Vooral truien met V-hals, gestreepte en genummerde grafische truien in heldere tinten waren bestsellers.

Samenwerkingen met outdoormerken tillen fleece naar 2023

De ogenschijnlijk onbreekbare connectie tussen outdoormerken en streetwear merken hebben de ‘gorpcore’ trend tot de massa gebracht. Een bijkomstigheid hiervan is het fleecejack. Zo wordt Patagonia's ‘better sweater’ fleece in de Lyst Index voor het derde kwartaal genoemd als een van de meest begeerde items van het jaar.

Samenwerkingen die The North Face deed met Supreme, Kaws en Gucci zorgden ervoor dat elk van deze merken de fleece zijn blijven promoten. Colourblocking (zoals gezien bij de The North Face x Gucci samenwerking) en de omkeerbare stijl (zoals gezien bij Aimé Leon Dore) spelen een hoofdrol.

Een vleugje fleece werd al gespot in de SS23 shows, en Edited verwacht verdere ontwikkelingen in de AW23 shows. Ook verwacht Edited dat de nieuwe fleece-loungewear lijn die Skims recentelijk uitbracht een invloed zal uitoefenen op het gebruik van fleece in de vrouwenmode.

Beeld: The North Face x Gucci: Chapter Two

Voetbalshirts blijven ook na het WK relevant

De op voetbal geïnspireerde stijltrend ‘blokecore’ maakte in 2022 met het naderende WK de weg vrij voor een eindeloze stroom voetbalshirts. Samenwerkingen tussen streetwear merken en sportmerken, zoals de samenwerking van Aries met New Balance en Palace met Umbro, spelen hierin mee. Maar, ook high fashion merken als Balenciaga en Gucci maken deel uit van de trend, zoals in hun samenwerking met respectievelijk Palace en Adidas.

De trend is maakte ook deel uit van Martine Rose’s SS23 show en heeft daarmee officieel benen in het nieuwe jaar. Ook het feit dat dit een logo zware trend is (zie bijvoorbeeld het Balenciaga x Adidas shirt) stimuleert merken verder om hem op te nemen.