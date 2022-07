De transparantie van de mode blijft teleurstellen volgens de 2022 Fashion Revolution index

Een nieuwe Fashion Transparency Index, gepubliceerd door de non-profitorganisatie Fashion Revolution, heeft opnieuw het gebrek aan vooruitgang in de mode op het gebied van transparantie aan het licht gebracht, waarbij deze keer de nadruk wordt gelegd op de urgentie die nodig is om zowel de klimaatcrisis als de sociale ongelijkheid aan te pakken.

In de zevende editie van de index zijn tweehonderdvijftig van de grootste internationale modemerken en detailhandelaren gerangschikt aan de hand van gegevens over hun openbaar gemaakte mensenrechten- en milieubeleid in hun activiteiten en toeleveringsketens. Van de gerangschikte merken scoorde bijna een derde minder dan tien procent, met een gemiddelde score van slechts 24 procent.

Maar liefst 96 procent van de merken bleek niet te hebben bekendgemaakt hoeveel werknemers in hun toeleveringsketen een leefbaar loon ontvangen, terwijl slechts 27 procent hun aanpak om tot leefbare lonen voor hun werknemers te komen openbaar heeft gemaakt. Als reactie hierop zei Fashion Revolution samen met haar bondgenoten ‘Good Clothes, Fair Pay’ te lanceren, een campagne waarin wordt gepleit voor wetgeving inzake leefbare lonen in de kleding-, textiel- en schoenenindustrie. De organisatie hoopt via een speciale website een miljoen handtekeningen van EU-burgers te verzamelen.

Meer dan lippendienst

Bovendien heeft 85 procent van de merken, ondanks de toenemende druk om textiel verspilling te voorkomen, hun jaarlijkse productievolumes niet bekendgemaakt. De non-profitorganisatie merkte ook op dat bijna de helft van de grote merken doelstellingen voor duurzame materialen publiceerde, maar dat slechts 37 procent daadwerkelijk informatie verstrekte over wat duurzame materialen nou eigenlijk zijn. Fashion Revolution wees op de nieuwe wetgeving inzake greenwashing en toonde zich bezorgd over merken die op dit gebied geen resultaten boeken.

Een andere kwestie die door de organisatie werd benadrukt, was dat merken hun kanalen gebruiken om over sociale rechtvaardigheid te praten, waarbij zij verklaarden dat zij "verder moesten gaan dan lippendienst". In haar rapport stelde Fashion Revolution vast dat slechts acht procent van de merken hun acties inzake raciale en etnische gelijkheid in hun toeleveringsketen daadwerkelijk publiceerden.

"Het is frustrerend om te zien dat merken nog steeds geen openheid van zaken geven over cruciale zaken als hun afvalvolumes, koolstof- en watervoetafdruk en de betaling van leefbare lonen aan hun werknemers", zegt Liv Simpliciano, beleids- en onderzoeksmanager van Fashion Revolution, in een persbericht.

Simpliciano voegde daaraan toe: "Wanneer er een gebrek aan transparantie is over de kwestie zelf, kunnen we niet redelijkerwijs begrijpen of wat er wordt gedaan robuust genoeg is om de impact te bewerkstelligen die we zo dringend nodig hebben. Transparantie geeft het maatschappelijk middenveld en werknemersvertegenwoordigers meer zeggenschap en zolang merken niet alle informatie openbaar maken die nodig is om hen verantwoordelijk te houden voor hun impact, voelt ondoorzichtigheid als een doelbewuste strategie om de status quo te versterken.

Tom Ford en Jil Sander scoren het laagst

Ondanks de trieste resultaten, stelde Fashion Revolution dat er enkele bemoedigende tekenen van verandering waren, waaronder negen merken die dit jaar voor het eerst hun first-tier fabrikanten bekend maakten. Ook zijn sommige merken aanzienlijk hoger geëindigd in de beoordelingen. Terwijl Kmart Australia en Target Australia met 78 procent samen met het Italiaanse merk OVS het hoogst scoorden, verhoogde Calzedonia Group, eigenaar van Intimissimi, zijn score in slechts één jaar tijd van elf procent naar 54 procent. Daarnaast stonden H&M, The North Face en Timberland ook bovenaan de lijst, elk met een score van 66 procent.

In totaal behaalden zeventien merken dit jaar een score van nul procent, waaronder Jil Sander, Fashion Nova, New Yorker, Max Mara, Tom Ford, K-Way, Justfab, Mexx en Splash. Nog eens 73 merken scoorden tussen de nul en tien procent, waarbij Fashion Revolution verklaarde dat er in de komende twaalf maanden een significante verschuiving moet plaatsvinden als "merken serieus zijn in hun betrokkenheid" bij het aanpakken van wereldwijde problemen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.