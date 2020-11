De trends op het gebied van linnen voor AW21/22

De Europese linnenindustrie is vastbesloten de savoir faire die de afgelopen twintig jaar grotendeels naar China is verhuisd weer terug te halen. Er zijn veel initiatieven voor een Europees linnen, en de European Flax and Hemp Confederation (CELC) is in het leven geroepen om ontwerpers daarbij te ondersteunen. CELC heeft onlangs een nieuwe digitale tool gelanceerd voor herfst/winter-seizoen 21/22: het’ Linen Innovation’-boek, een trendboek gewijd aan de stof. FashionUnited duikt in de wondere wereld van linnen en geeft u de vier trends op het gebied van deze stof.

Cijfers en certificeringen

Volgens de Europese linnenbarometer zijn zes op de tien consumenten bereid meer te betalen voor een gecertificeerd Europees linnenproduct. Als u bedenkt dat West-Europa (Frankrijk, België, Nederland) verantwoordelijk is voor 85 procent van de wereldproductie van linnen (een cijfer uit het Linen Innovation boek), hebben de Nederlandse en Belgische industrie hier dus veel te winnen. Om dit Europese linnen aan te mogen bieden, kunnen telers, spinners en wevers kiezen tussen twee certificeringen: European Flax® en Masters of Linen®. Deze keurmerken, geregistreerd door het CELC, zijn certificeringen die worden toegekend door onafhankelijke certificeringsinstanties zoals Bureau Veritas, Centrocot en Centexbel, legt het Linen Innovation boek uit.

Trends op het gebied van linnen

Aan de hand van vier thema’s - Contemporary, Restorative, Nutritious en Contemplative - presenteert het Linen Innovation boek de verschillende esthetische linnenbehandelingen voor het seizoen AW21/22. Leer hieronder meer over de thema’s.

Contemporary. Voor een klassieke en formele uitstraling wordt linnen gecombineerd met wol in rijke en comfortabele mengsels. Hieronder worden gespikkelde oppervlakken, gevlekte jersey, hellende strepen, onderbroken jacquards, rekbare gabardine, dubbelzijdige stoffen, flanel, of verfrommelde aspecten en klassieke draperie verstaan.

Restorative. Voor een meer nonchalante look wordt linnen gemengd met katoen voor praktische en comfortabele outfits. Dicht en onregelmatig geweven 100 procent linnen, in een warme en beschermende versie met wol. Hierbij kunnen we denken aan tweekleurige gevlekte effecten, fijne en ruwe gevlamde garens, fleece breisels, tweed en strepen, gewassen linnen en reliëfs met bouclédraden.

Nutritious. Hier geeft men de voorkeur aan contrasten: mengsels van linnen, wol en gerecyclede polyester garens met bouclé en gevlamde effecten. In een ambachtelijke context worden linnen garens gecombineerd met fantasiegarens in verschillende materialen.

Contemplative. Het resultaat is geraffineerder en verfijnder. Linnen is versierd met Japanse en exotische ornamenten of is gemaakt tot ‘verborgen luxe’, gemengd met chappezijde, wol en katoen. Men denkt hier aan satijnen strepen op dicht canvas, grafische borduurwerken op pieds-de-poule, fluweel, decoratieve jacquards.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Issey Miyake linnen en katoenen overhemden SS21, Eres capsule Sunwear