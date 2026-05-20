De trends van New York Fashion Week Bridal SS27: van Baskische tailles tot opvallende sluiers

New York Fashion Week Bridal (NYFWB) vond begin april 2026 plaats. Verschillende bekende bruidsmodemerken, waaronder Galia Lahav, Anne Barge, Ines Di Santo, Mira Zwillinger en Sareh Nouri, waren aanwezig.

Het is een enorme markt. De Amerikaanse bruidsindustrie, met een geschatte waarde van 66 miljard dollar (57 miljard euro) in 2025, is een belangrijke economische motor voor zowel gespecialiseerde als algemene retailers. Naast de 4,4 miljard dollar van bruidsboetieks, zorgt deze enorme uitgave voor een 'rimpeleffect'. Dit is gunstig voor een breed scala aan retailsectoren door cross-category uitgaven.

Een bijkomend voordeel is dat meerdere kledingwissels de nieuwe norm zijn voor de moderne bruid. Dit geeft ontwerpers de ruimte om te experimenteren met niet-traditionele items zoals mini-rokken en broekpakken voor de bruid. Toch blijft de klassieke, lange jurk met of zonder sluier een favoriet. Dit zijn de belangrijkste trends in traditionele bruidslooks van de NYFWB SS27.

Sculpturale halslijnen

De meeste ontwerpers geven de voorkeur aan strapless jurken met aansluitende lijfjes. Ze stappen af van de traditionele rechte halslijn en kiezen voor meer sculpturale vormen zoals de hartvormige, cat-eye en geschulpte halslijn.

Galia Lahav Bridal SS27

Credits: Galia Lahav brd PO S27 058 ©Launchmetrics/spotlight

Een nauwsluitend zeemeerminsilhouet met een hartvormige halslijn en een korsettop met Baskische taille. De top is gemaakt van Frans koordkant, geborduurd met parels. De jurk heeft afneembare mouwen en sleep.

Jenny Yoo Bridal SS27

Credits: Jenny Yoo brd PO S27 030 ©Launchmetrics/spotlight

Een strapless jurk met een cat-eye halslijn, een aansluitend lijfje en een volumineuze rok. Het geheel is uitgevoerd in witte, op bloemen geïnspireerde uitsnijdingen.

Monique Lhuillier Bridal SS27

Credits: Lhuillier brd PO S27 017

De ‘June’: een strapless zijden jurk met een hartvormige halslijn van driedimensionaal geborduurd kant.

Trouwjurken met Baskische taille

De Baskische taille wordt vaak geassocieerd met de Victoriaanse mode. Een trouwjurk met deze taille heeft een aansluitend, gestructureerd lijfje dat tot onder de natuurlijke taille reikt en in een duidelijke V-vorm uitloopt om de rondingen te accentueren.

Jenny Yoo Bridal SS27

Credits: Jenny Yoo brd PO S27 009 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Alva’ is een strapless jurk met een gestructureerd korsetlijfje. De jurk is gemaakt van jacquard met textuur en grote, tonale bloemmotieven. Dit geeft een moderne, dimensionale uitstraling aan het traditionele silhouet.

Poeza Bridal SS27

Credits: Poeza brd PO S27 004 ©Launchmetrics/spotlight

Een strapless, gestructureerd korset met een sculpturale halslijn en duidelijke baleinen. De klassieke Baskische taille en de volle rok zijn gemaakt van Mikado-stof.

Gustavo Verdin Bridal SS27

Credits: Verdin brd PO S27 018 ©Launchmetrics/spotlight

Een klassieke off-shoulder, satijnen baljurk tot op de grond. De jurk heeft een gestructureerd korsetlijfje, een gedefinieerde BH-halslijn en een Baskische taille.

A-lijn jurken

Een A-lijn trouwjurk is een klassiek, universeel flatterend silhouet. Het wordt gekenmerkt door een aansluitend lijfje dat smal toeloopt in de taille en zachtjes uitwaaiert naar de grond, waardoor een 'A'-vorm ontstaat.

Andrew Kwon Bridal SS27

Credits: Andrew Kwon brd PO S27 003 ©Launchmetrics/spotlight

Een jurk met een A-lijn silhouet, een korsetlijfje met een geschulpte halslijn en verfijnd, all-over bloemenkantborduurwerk.

Ines Di Santo / V by Veronica Di Santo Bridal SS27

Credits: Ines Di Santo brd PO S27 019 ©Launchmetrics/spotlight

Een strapless kanten jurk met een A-lijn silhouet, een korsetlijfje en afneembare mouwen.

Katherine Tash Bridal SS27

Credits: Tash brd PO S27 015 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Rosalie’: een strapless A-lijn trouwjurk met een lijfje en een volle, zwierige rok, gemaakt uit één stuk koordkant.

Jurken met een sculpturaal silhouet

Deze jurken combineren architecturale draperieën met moderne, romantische details. Ze verenigen zeventiende-eeuwse inspiratie met hedendaagse precisie.

Alon Livne Bridal SS27

Credits: Alon Livne brd PO S27 012 ©Launchmetrics/spotlight

Een tafzijde baljurk met een gestructureerd korset met zichtbare baleinen en een volumineuze gedrapeerde rok met plooien aan de voorkant.

Anne Barge Bridal SS27

Credits: Anne Barge brd PO S27 018 ©Launchmetrics/spotlight

Een volumineuze baljurk van duchesse satijn. De jurk heeft een strapless, hartvormig lijfje met verfijnde kanten details en een rok die wordt gekenmerkt door dramatische, architecturale ‘pickups’.

Milla Nova Bridal SS27

Credits: Milla Nova brd PO S27 017 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Eclipsa’: een sculpturale, off-shoulder satijnen baljurk. De jurk heeft een gestructureerd korsetlijfje, verfijnd, op de hemel geïnspireerd kralenwerk en een Baskische taille. De volle, volumineuze rok heeft artistieke plooien en draperieën.

Kolomjurken met een sleep

Kolomjurken met sleep bieden een verfijnd alternatief voor vollere silhouetten. Ze combineren de strakke, langgerekte lijn van een slanke jurk met de dramatiek van een sleep. Het is een look die de moderne bruid aanspreekt die op zoek is naar een minimalistische uitstraling met een vleugje traditie.

Francesca Miranda Bridal SS27

Credits: Francesca Miranda brd PO S27 012 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Retratos’: een jurk met een hoge, opstaande kraag en lange mouwen, gemaakt van verfijnd kant. Het silhouet is aangesloten bij het lijfje en de heupen en loopt uit in een dramatische sleep. Handgemaakt door ambachtslieden in Barranquilla, Colombia.

Galia Lahav Bridal SS27

Credits: Galia Lahav brd PO S27 017 ©Launchmetrics/spotlight

Een jurk met een hartvormige halslijn, aansluitende lange mouwen en een semi-transparante zeemeerminrok die overgaat in een lange sleep. De jurk is volledig gemaakt van Frans koordkant, geborduurd met parels.

Sareh Nouri Bridal SS27

Credits: Sareh Nouri brd PO S27 029 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Rumi’: een jurk met een rechte halslijn, een afneembare bolero met hoge hals en een bijpassende afneembare overrok met een dramatische sleep. Beide zijn gemaakt van Alençon-kant.

Roze en blush jurken

Veel ontwerpers presenteerden een of twee jurken in gedempte tinten anders dan wit of ivoor. De mooiste lichtroze tint was echter de meest opvallende kleur.

Anne Barge Bridal SS27

Credits: Anne Barge brd PO S27 005 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Harlow’: een blush-kleurige, strapless jurk met een sculpturaal silhouet. De jurk heeft een oversized, architecturale strik en kleine, met stof beklede knoopjes op de rug.

Jaclyn Whyte Bridal SS27

Credits: Jaclyn brd PO S27 023 ©Launchmetrics/spotlight

De ‘Stella’: een klassiek baljurksilhouet met een verfijnd, all-over kantontwerp. De kleur loopt over van ivoor op het lijfje naar een romantisch zachtroze in de volumineuze rok.

Nardos Bridal SS27

Credits: Nardos brd PO S27 016 ©Launchmetrics/spotlight

Een strapless baljurk in een zachtroze tint, met verfijnd roze en groen bloemenborduurwerk dat over het lijfje en de rok valt. Het geheel wordt gecompleteerd met een lange, doorschijnende, bijpassende roze sluier.

Opvallende sluiers

In tegenstelling tot standaardsluiers die bij een kam samenkomen, liggen deze opvallende sluiers plat over het hoofd, zoals een klassieke mantilla. Dit creëert een prachtig kader voor het gezicht en de schouders van de bruid en fungeert als een soft-focus filter. De kenmerkende ronde of ovale vorm is volledig omrand met kant.

Alon Livne Bridal SS27

Credits: Alon Livne brd PO S27 007 ©Launchmetrics/spotlight

De 'Celine Sjaal', een breed, verfijnd kanten accessoire dat als sluier of omslagdoek kan worden gedragen, passend bij de Celine-jurk.

Alyssa Kristin Bridal SS27

Credits: Kristin brd PO S27 003 ©Launchmetrics/spotlight

Een sluier van Frans Chantilly-kant met een rand in een bloemenpatroon.

Francesco Scognamiglio Bridal SS27

Credits: Scognamiglio brd PO S27 003 ©Launchmetrics/spotlight

Een sluier met driedimensionale bloem- en bladapplicaties van kant, passend bij de jurk.