De twaalf onmisbare trends die 2026 zullen definiëren

In 2026 evolueert de dynamiek waarmee mensen consumeren. De absolute heerschappij van kortstondige TikTok-microtrends of duidelijk gedefinieerde stijltrends is voorbij. Voortaan bepalen losse items, tactiele materialen en sterke prints de verkoop. Deze evolutie wordt onder meer gedreven door een klant die zowel van tweedehands als van retailartikelen en high-end stukken houdt.

Om dit complexe landschap beter te begrijpen, onthult analysebureau Heuritech de items en details die de vraag in de komende maanden, van januari tot en met december 2026, zullen bepalen. FashionUnited geeft een overzicht.

Januari: Bont als accent

Bont als accent. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Aan het begin van het jaar beperkt (voornamelijk imitatie)bont zich niet langer tot grote stukken zoals winterjassen. Het verlevendigt het silhouet met kleine, opvallende accenten: zachte sjaals, stola's en randen die tops, rokken en jurken sieren. Opmerkelijk is dat ook de zomerperiode niet zonder zal zijn: de SS26-collecties bevatten, met mate, diverse items met bontdetails.

Februari: De leren broek

De leren broek, voor zowel mannen als vrouwen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Analysebureau Heuritech bevestigt het: de leren broek is een van de meest aantrekkelijke mannendtrends van 2026. Experts voorspellen een stijging in de vraag naar leren broeken voor mannen in het eerste kwartaal van 2026. Ze verwachten dat dit fenomeen wordt versterkt door de drukke sportkalender in februari en een pre-match mode die leren looks in de schijnwerpers zal zetten.

Maart: Raw denim

Raw denim. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Volgens de prognoses van Heuritech zal raw denim in het eerste kwartaal van 2026 met plus elf procent groeien. Dit klassieke materiaal met een veelzijdige stijl is een klassieker in zowel de mannen- als vrouwengarderobe. Het zal voornamelijk gedragen worden door ‘Edgy & Trendy’ consumenten van 25-26 jaar.

April: Op voetbal geïnspireerde sneakers

Op voetbalschoenen geïnspireerde sneakers bij Wales Bonner (SS26). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit is een trend waar we al enkele seizoenen over horen. Het dragen van op voetbal geïnspireerde sneakers zal worden bevestigd in de aanloop naar het WK 2026. Sportschoenen met noppen zullen in 2026 het straatbeeld veroveren, voor alle genders.

Mei: Mocassins

Mocassins. Rechts: Schoen van Wales Bonner (SS26). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Heuritech voorspelt een grootschalige terugkeer van mocassins in de mannenmode. Kies ze in zachte materialen zoals suède voor een silhouet met een casual en elegante stijl.

Juni: De kleur Greenfinch

De kleur Greenfinch. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Op de Europese markt, binnen de mannenmode, wordt verwacht dat de verrassende combinatie van geel en groen (ook wel Greenfinch genoemd) in het tweede kwartaal van 2026 een groei van plus vijftien procent zal doormaken. Heuritech merkt echter op dat deze kleur een ‘kleine’ schaal heeft, maar wordt beschouwd als een gestaag groeiende trend voor zowel de nichemarkt als het grote publiek.

Juli: Draperie

Draperie. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In de zomer van 2026 zullen gedrapeerde stukken zeer gewild zijn. Denk hierbij aan rokken met een subtiel gedrapeerde taille, draperieën in decolletés of volledig gedrapeerde avondjurken.

Augustus: Onregelmatige horizontale strepen

Onregelmatige horizontale strepen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voornamelijk gezien op polo's en gebreide tops, doen onregelmatige horizontale strepen denken aan de tenniscultuur. Heuritech voorspelt een stijging van de vraag met plus 10 procent in het derde kwartaal van 2026 en plus 5 procent over de komende twaalf maanden. Een patroon dat vooral in de mannengarderobe te zien is.

September: De Dôme-tas

De Dôme-tas (rechts: Totem SS26). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij de start van het nieuwe seizoen in 2026 zal een van de meest begeerde accessoires waarschijnlijk de Dôme-tas zijn. De afgeronde vormen en ruime opbergruimte geven de tas praktische kwaliteiten en een klassieke esthetiek; een perfecte opvolger van de rechthoekige tassen die al enkele seizoenen populair zijn.

Oktober: Schuine en flatlock-naden

Schuine en flatlock-naden (rechts: Kiko Kostadinov SS26). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het detail is subtiel maar aanwezig: flatlock- en schuine naden zijn verschenen in de straten van de modesteden en zullen naar verwachting een vaste plek veroveren in de mannengarderobe. Een trend die mede wordt aangejaagd door die van technische windjacks en outdoorkleding.

November: Grote stippen

Grote stippen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Al sterk aanwezig in 2025, worden de polkadots in 2026 groter en opvallender. De groeiende vraag naar deze grafische print sluit ook aan bij een belangrijke culturele motor: Art Basel Parijs in november. Zoals het rapport van Heuritech stelt: “Deze artistieke achtergrond vergroot de zichtbaarheid van sterke prints, net op het moment dat de vroege wintercollecties in de winkels arriveren. Dit geeft de grote stippen een opportune culturele impuls.”

December: Tartan en ruiten

Tartan en ruiten. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zoals aangekondigd door FashionUnited, zal het jaar 2026 eindigen met een geruite esthetiek. Volgens Heuritech “wordt verwacht dat ruiten in het algemeen in 2026 aan zichtbaarheid zullen winnen, inclusief schotse ruit, waarvan een groei van plus zestien procent wordt voorspeld voor mannen in het vierde kwartaal van 2026 en plus 12 procent voor vrouwen over de komende twaalf maanden.”