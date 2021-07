De vier FW22-trends volgens trendforecaster Christine Boland

Nederlandse trendforecaster Christine Boland organiseerde eind juni een webinar om inzichten te geven op wat het najaarsseizoen van 2022 te bieden zal hebben. In de lezing werd ingegaan op de factoren die het komende seizoen zullen beïnvloeden, waarbij de onzekerheid over de pandemie een belangrijke rol speelt, en op de trends en kleuren die de toekomstige garderobes zullen domineren.

FashionUnited was aanwezig bij de presentatie en geeft in dit artikel een samenvatting van een aantal van de belangrijkste trends.

Het Antropoceen overleven

De eerste van de vier hoofdtrends voor FW22 wordt beïnvloed door het feit dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van het effect dat wij op de wereld hebben, immens schadelijk is. "We vragen te veel van de aarde met onze overconsumptie, met onze onttrekking van hulpbronnen, met vervuiling, ontbossing, en verlies van biodiversiteit," zei Boland.

Deze spanning voelt aan alsof het omslagpunt nadert. Als reactie daarop probeert deze modetrend de kloof tussen mens en natuur te overbruggen, waarbij inspiratie wordt geput uit inheemse ontwerpen en het nomadenleven, waar mensen in symbiose met de natuur leven.

Deze trend draait om bescherming, nut en overlevingsdrang en kenmerkt zich door veel natuurlijke patronen, utilitaire ontwerpen, gewatteerde of zachte en pluizige stoffen, inheemse symboliek en hergebruik van materialen en stoffen.

Het kleurenpalet is gebaseerd op de natuur en het buitenleven, in combinatie met vintage, tweedehands en "afvaltinten" - ecru grijs, evenals lichtblauw en -groen, zijn belangrijk.

Beelden: (van links naar rechts) Chloe FW21, Boss FW21, Diesel FW21

Beeld: Burberry pre-fall 21

Een steeds meer digitale wereld

De tweede trend heeft alles te maken met de manier waarop onze digitale en fysieke werelden steeds meer in elkaar overlopen, waardoor een realiteit ontstaat waarin het vaak moeilijk is te onderscheiden waar de ene wereld ophoudt en de ander begint.

Dit wordt misschien wel het duidelijkst geïllustreerd door de snelle groei van de digitale modescene, waar virtuele mode en zelfs influencers zo echt lijken dat je bijna vergeet dat ze in de fysieke wereld niet echt bestaan.

Dit heeft ook invloed op de fysieke mode, die in deze trend is geïnspireerd door surrealisme en buitenaardse droomruimtes en -ontwerpen bevat die bijna onmogelijk lijken, zoals enorme maar gewichtloze of vloeibare vormen die lijken te smelten.

De trend wordt ook gekenmerkt door high tech en transparante materialen, en het kleurenpalet is een mix van koele, futuristische en "schermkleuren", maar met een nieuwe twist: "We zagen met SS22 dat al deze schermkleuren erg belangrijk zijn," zei Boland. "Maar nu zien we schermkleuren die de indruk wekken dat ze vintage en retro zijn - dat is de volgende fase."

Beeld: Balmain FW21

Beeld: Auroboros' digitale collectie

De vrouwelijke kracht ontketend

De derde trend wordt beïnvloed door de voortdurende vervaging van de seksen in de mode en de herdefinitie van wat typisch mannelijk of vrouwelijk is naarmate deze stereotypen worden uitgedaagd.

De trend wordt met name beïnvloed door female empowerment. "We zien zeer meisjesachtige en vrouwelijke kledingstukken, maar er is een verborgen kracht en donkere romantiek die daarachter schuilgaat," zei Boland. Bij deze trend vervagen realiteit en mystiek, terwijl de traditionele jonkvrouw in nood uit sprookjes wordt geherinterpreteerd als woest en krachtig.

De stoffen zijn verfijnd en decoratief, maar ook een beetje anders, waarbij kant een belangrijke rol speelt. Boland verwees ook naar het Victoriaanse tijdperk, een tijd waarin een van de eerste opstanden van vrouwen plaatsvond en van "groot belang" is voor de trend.

Het kleurenpalet is een beetje theatraal met mystieke ondertonen. Het bevat lichte kleuren zoals lichtblauw en andere pastelkleuren, die worden onderbroken door gedurfd rood en felroze, en turquoise.

Beeld: Alexander McQueen pre-fall 21

Beeld: Kristina Fidelskaya FW21

De zoektocht naar een toevluchtsoord

De vierde trend speelt in op ons verlangen om toevlucht te zoeken in zo'n onzekere tijd waarin de groeiende politieke en sociale polarisatie en de pandemie ons hebben doen verlangen naar heling en meditatie.

"In design zien we dat we een balans zoeken tussen menselijke intelligentie, natuurlijke intelligentie en kunstmatige intelligentie," zei Boland. "De toekomst draait dus om een gelijke weging van deze drie soorten intelligentie."

Het resulteert in ontwerpen en patronen die rustgevend, bezielend en helend zijn, die fungeren als "een visuele yoga". De stemming van de trend is evenwichtig, introvert en stil en de stoffen hebben een hoge tactiliteit. Vormen zijn dramatisch en oversized, maar met zachte afgeronde hoeken, dus geen harde randen. Of "op deken-geïnspireerde ontwerpen", zoals Boland het zegt.

Het kleurenpalet is zacht, met ‘avondlucht’-kleuren, sinaasappeloranje, en zachtroze en -blauw.

Beelden: (van links naar rechts) Chloe FW21, Boss FW21, Christian Wijnants FW21

Beeld: Malìparmi Odissea FW21

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.