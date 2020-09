De vijf grootste trends voor herfst 2020

Het najaar van 2020 is met de komst van september officieel van start gegaan. Welke trends luiden het nieuwe seizoen in? FashionUnited selecteert de grootste trends voor retailers die op zoek zijn naar inspiratie voor hun etalages of zelfs voor last minute inkopen.

Verfijnde loungewear

Beeld : The Frankie Shop, Nap Loungewear

We kunnen er niet meer omheen, loungewear is voor vele retailers een vangnet geweest in de lockdown-periode. Leggings, zachte vesten en losse kleding werden veel gekocht tijdens de lockdown. De markt van loungewear versmelt met die van welzijn en ruilt synthetische stoffen in voor betere materialen. Die materialen zijn bij voorkeur ook nog eens ecologisch verantwoord en gemakkelijk in onderhoud. Ook verfijnde stukken zoals een kasjmier sweatshirt of losvallend hemd zijn erg populair.

Hierbij denken we in het bijzonder aan het jonge merk Nap loungewear en zijn zijden sets die gewoon in de wasmachine gewassen kunnen worden. Of het Oekraïense merk The Sleeper, het kasjmier van de Italiaanse Falconeri en bovenstaande fleece broek van The Frankie Shop.

Glanzende jaren ‘80

Beeld : Chanel, backstage FW20-21

Virginie Viard, artistiek directeur van Chanel, heeft van de jaren 80 zeker een sterke trend gemaakt voor de komende seizoenen. Met de subtiele sprankelingen van opvallende sieraden heeft de ontwerper de jaren ‘80 nostalgie een moderne twist gegeven. Een gouden schakelketting, de kleur felroze, een riem met juwelen en een comeback van het religieuze kruismotief als eerbetoon aan Madonna. Weg dus met de jassen met brede schouders, dit keer komt de stijl van de jaren ‘80 terug door middel van glanzende details.

De modezoekmachine Tag-walk bevestigt deze trend met een toename van 63 procent in schakelkettingen in de FW20-modeshows in vergelijking met SS20.

Maatwerk

Beeld : Acne Studios, campagne AH 20.

Terwijl Virgil Abloh langzamerhand streetwear heeft ingeruildvoor maatwerk, hebben kostuum stukken - geplooide broeken, overhemden, double-breasted jassen - de catwalks voor FW20 veroverd. Dat men massaal op afstand werkt door de pandemie zorgt echter voor enkele aanpassingen.. Maatwerkstukken moeten voldoen aan een bepaalde comfort en een meer casual esthetiek. Op dit punt slaat de campagne van Acne Studios FW20 de spijker op de kop. De modellen dragen oversized jassen en comfortabele broeken.

Wat winterjassen betreft, geeft modezoekmachine Stylight aan dat er veel vraag is naar lange modellen, met duidelijke lijnen en nette details (dubbele rijen knopen, diepe revers en tailleriemen). Zo zijn er op de website ruim 209 procent meer kliks in vergelijking met 2019. We zien dit model jas onder bij Max Mara maar ook bij Fendi, Dior, Miu Miu, Prada en Isabel Marant.

Klassieke ruiten

Beeld : Dior campagne FW 2020, Icicle

Of het nu gaat om de Prince of Wales-print of de pied-de-poule-print, ruiten zijn bijna altijd aanwezig in de herfst-winterseizoenen. Maria Grazia Chiuri van Dior, Marine Serre en Icicle, het opkomende Chinese merk, hebben in hun FW2021-collectie ruiten verwerkt in hun totale look. Lyst, de mode-zoekmachine, bevestigt deze trend door het succes van tartan aan te tonen: een toename van 451 procent kliks op Stylight voor tartan jassen en blazers.

Een vleugje eigenzinnigheid

Beeld : Prada AH 20-21, Celine Homme

Afgelopen maart werd Vincent Grégoire, directeur van de inspiratie-afdeling bij adviesbureau Nelly Rodi, gevraagd naar nieuw consumentengedrag. Grégoire vertelde over de verschillende consumentengroepen die nog zouden komen. Waaronder: degenen die alles op zijn beloop willen laten gaan, degenen buiten het systeem, degenen die pleiten voor een feest, de viering van het absurde en de onzin. Franjes, glanzend leer en pailletten die in de gemiddelde garderobe aanwezig zijn, passen zeker in deze categorie. Deze fantasie zonder grenzen beïnvloedt zowel homewear als sportkleding, breisels en maatwerk. Glanzend of bewegend, zijn rol is om de consument uit zijn comfortzone te halen met draden van lurex, jaren ‘20 franjes en satijnen linten.

We zien dit onder andere terug in de vorm van een roze boa en vintage gouden juwelen bij Marine Serre, in de lijn “The tourist at home” van het opkomende merk TL-180, in de “Dancing Kid” -collectie van Celine, tijdens de FW20-21 show van Ami Paris of in de omzoomde rokken van de FW20 Prada-show.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld : Icicle, Dior, Celine, Acne Studio, Prada, eshop The Frankie Shop, e-shop Nap Loungewear, Chanel