De wedergeboorte van Sonia Rykiel op de Paris Fashion Week

Op zondag 28 februari, net voor de start van de Paris Fashion Week, presenteerde het huis van Sonia Rykiel op Instagram de eerste collectie sinds de overname door Eric en Michaël Dayan vorig jaar.

Zoals de meeste de prêt-à-porter merken die hun collecties voor het volgend najaar (Fall-Winter ‘21) presenteren, toonde Sonia Rykiel een video in plaats van een fysieke catwalk show.

“Zet de schijnwerpers op het huis van Sonia Rykiel”

Voor deze eerste collectie onder nieuwe leiding is het merk trouw gebleven aan het eigen DNA van het huis dat in 1968 werd opgericht: breisels. De vrouwenlijn “vertelt het verhaal van vrouwen die hun vrijheid koesteren, zo lezen we in een persbericht. Gebreide culotte’s met hoge taille, truien, tassen en laarzen met een hak zijn de belangrijkste producten die in de presentatie worden getoond.

Het kleurenpalet is levendig en de herkenbare Rykiel-strepen komen in bijna ieder kledingstuk voor. Alles is gedaan om de herinnering aan het huis terug te brengen: de 3 minuten en 50 seconden van de virtuele show volgen een progressief ritme, eerst langzaam en mysterieus, dan snel en speels, waar lachende modellen herinneren aan de vrolijke modeshows van de oprichtende ontwerper. Het merk speelt dus in op het imago van het huis en neemt zijn iconische codes over: kleurrijke strepen, gebreide stukken, zelfspot en humor.

Achter de creatie van de collectie zit niet één naam maar een team. “Het is een in-house designstudio bestaande uit talenten en experts die zich inzetten om het huis van Sonia Rykiel onder de aandacht te brengen. We wilden het huis en zijn codes, zijn DNA, benadrukken in plaats van deze collectie door één persoon te laten personifiëren,” legt het merk uit in een e-mail aan FashionUnited.

“We zijn geen label dat 100 procent digitaal wil zijn.”

Wat de verkoopkanalen betreft, is de onderneming voornemens deze verder te ontwikkelen. “Het merk wordt nu nog vooral digitaal verkocht, maar fysieke retail volgt binnenkort,” zegt ze per e-mail. Ze voegt eraan toe dat de verkoop gebeurt en zal gebeuren via “de e-shop met een digitale klantenervaring (revisie van de wereldwijde merksite en social shopping…), de groothandel met geselecteerde kwaliteitsdetailhandelaars, en de detailhandel (corner, pop up, innovatieve detailhandelervaring, dichter bij onze klanten)”. De luxepositionering zal ook worden ondersteund door een selectie van “prestigieuze verkooppunten en warenhuizen…”. Binnenkort zal het ook te vinden zijn in warenhuizen in Frankrijk en de rest van de wereld. Het bedrijf gelooft in een fysieke aanwezigheid en is niet van plan om het merk om te vormen tot een volledig digitaal merk. Zij benadrukt ook per e-mail: “Wij zijn geen label dat 100 procent digitaal wil zijn”. De toekomst zal uitwijzen of deze luxepositionering “alle generaties zal aanspreken”, zoals het merk in zijn persbericht stelt.

Dit arikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.