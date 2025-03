Decathlon zet officieel de stap naar mode

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is een primeur. Na een testperiode in 2024 betreedt Decathlon officieel de modewereld met een kledinglijn die specifiek is ontworpen voor dagelijks gebruik, in plaats van alleen voor sport. De collectie voor dames, heren en uniseks omvat een mix van sweaters, t-shirts, vesten met rits en leggings.

Decathlon speelt in op de vraag met een lijn voor dagelijks gebruik

De lijn, die voornamelijk bestaat uit basics met een sportieve basis, betekent geen revolutie in de mode, maar breidt wel de invloed van de retailer uit naar de lifestylemarkt. Decathlon investeerde hier al eerder, enigszins terughoudend, mee in en omarmde zo een diepgewortelde trend waarbij mode en sport samenkomen.

Consumenten droegen de items van Decathlon al buiten de sportvelden en yogastudio's, nog voordat er sprake was van een speciale lijn voor dagelijks gebruik. Donsjassen, parka's, sweaters, t-shirts, leggings en andere artikelen werden al langer gekocht voor andere gelegenheden dan sport. Waarom lanceert Decathlon dan nu een kledinglijn die al deel lijkt uit te maken van het aanbod?

Loïc Movellan, communicatiedirecteur bij Decathlon Sportswear, legt aan FashionUnited uit: “Er is een sterke vraag van mensen die aangeven dat ze onze producten zouden kopen als de pasvorm beter zou zijn of de kleuren meer geschikt zouden zijn.” Met andere woorden: Decathlon vult nu een gat in de markt. Movellan wijst erop dat de huidige kledingstukken niet optimaal zijn voor het dagelijks leven. Dat is anders met de nieuwe lifestylelijnen.

Na de relatief bescheiden lanceringen van drie limited-edition lifestylecollecties vorig jaar, waaronder een samenwerking met de Parijse streetwearshop Starcow, was het succes overduidelijk. Het voortzetten van het project van sportkledinglijnen die zijn aangepast aan het dagelijks leven, was een logische stap. Op de planning staat het creëren van kledingstukken die aansluiten op de huidige modetrends.

"We werken aan de lijnen om beter aan te sluiten bij trends." Zo worden de modellen bijvoorbeeld wijder, de materialen verfijnder, de gewichten zwaarder en de kleuren meer afgestemd op de laatste trends.

Na de eerste lancering van de basislijn volgen er andere collecties, waaronder een lijn die is geïnspireerd op de vintage tennistrend (ook bekend als ‘Old Money’), en meer outdoor-georiënteerde items voor winter 2025, allemaal met een modieuze twist.

"Aangezien we net beginnen, zullen we zien wat werkt en wat niet en de collectie daarop aanpassen", aldus Movellan. Het doel is om ‘dé plek voor sportkleding te zijn’ door te concurreren met lifestyle sportkledingmerken, maar dan met aantrekkelijkere prijzen (40 euro voor een hoodie, bijvoorbeeld).

In maart lanceerde Decathlon, naast de basislijn, ook drie paar sneakers die werden gepresenteerd als ‘everyday wear’-producten en aangekondigd in een persbericht met de titel ‘To run Paris Fashion Week well’. Dat zegt genoeg.