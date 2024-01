Denim evenement Denim Days nog maar één keer per jaar

Denim evenement Denim Days vindt vanaf nu alleen nog maar in oktober plaats. De organisatie van het evenement maakt dit bekend via Instagram.

De organisatie geeft aan dat het plan om het festival voor denimliefhebbers één keer per jaar te houden werd aangepast na de pandemie. “We realiseerden ons dat we met jullie wilden bijpraten en dat we alle denim liefhebbers weer samen wilden brengen, dus we besloten een Denim Days markt te organiseren, twee keer per jaar.”

Echter valt de viering van Koningsdag (27 april) nu echter samen met de datum waarop Denim Days normaal gesproken plaatsvindt, het weekend na denimbeurs Kingpins. “ Daarom hebben we besloten terug te gaan naar ons oorspronkelijke schema en het evenement een keer per jaar te organiseren.” De organisatie geeft aan deze verandering ook te gebruiken om ‘het evenement te evalueren, opnieuw vorm te geven en opnieuw uit te vinden’.