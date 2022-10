Denim trends voor lente/zomer 2023

De denim garderobe voor lente/zomer 2023 bevat veel invloeden uit de 90's, omarmt de Y2K trend, en presenteert een divers scala aan stijlen. Van cowboystijl tot moderne grunge: dit zijn de trends die het komende zomerseizoen zullen domineren.

Moderne grunge

Beeldcredits van links naar rechts: JW Anderson, Stella McCartney Catwalk Pictures, Bottega Veneta

Voor de Bottega Veneta PE23 show presenteerde creatief directeur Matthieu Blazy een lederen versie van zijn typische alledaagse look. Een van de silhouetten geeft de huidige grunge trend perfect weer: het geruite overhemd en de losse jeans van model Kate Moss. Deze casual combinatie is een verwijzing naar de stijl van Kurt Cobain, leider van de band Nirvana en icoon van de grunge beweging in de jaren negentig.

Verschillende elementen van de grunge-look - jeans met gaten, gerafelde randen, een kettingriem en een losse pasvorm - zijn te zien in de denimcollecties van veel merken, van Stella McCartney tot Diesel, via JW Anderson.

Zachte denim

Beeldcredits van links naar rechts: Stefan Cooke Catwalk Pictures, Christian Wijnants, A.W.A.K.E. mode Catwalk Pictures

Na enkele seizoenen die gedomineerd werden door joggingpakken, neemt denim wraak door de zachtheid van loungewear te omarmen. De soepelheid van het materiaal en het katoenachtige aspect worden met nonchalance gedragen en onthullen de zachtheid en het comfort van denim.

Post-apocalyptische denim

Beeldcredits van links naar rechts: Diesel, Balenciaga Catwalk Pictures, MM6 Maison Margiela.

Het modehuis Balenciaga mag dan voor opschudding hebben gezorgd tijdens de Paris Fashion Week met zijn ‘moddershow’, maar zijn post-apocalyptische looks waren niet de enige die te zien waren tijdens de SS23 shows. De grunge-stijl gaat hier een stapje verder: het gaat hier om looks die regelrecht van het slagveld lijken te komen. Denim looks met gaten, scheuren, vlekken en gerafelde jeans zijn alomtegenwoordig op de catwalks van designermerken en gevestigde namen.

Baggy 90's

Beeldcredits van links naar rechts: Meryll Rogge (by Vadim Kovriga) JW Anderson / Craig Green (by Sidore Montag-Gorunway.com).

De jaren negentig zijn een grote bron van inspiratie voor de lente/zomer garderobe van 2023. Het meest kenmerkende stuk is dan ook overal terug te zien: de baggy jeans. De versie van anno 2023 heeft een min of meer losse pasvorm (afhankelijk van het merk), is genderneutraal en laat het ondergoed boven een lage taille uitsteken, of is aan de de jeans zelf vastgenaaid.

Lange rokken

Beeldcredits van links naar rechts: Altuzarra Catwalk Pictures, Burberry Catwalk Pictures, Ganni.

Een ander sterk stuk uit de jaren '90 (eigenlijk afkomstig uit de jaren '70) is: de lange rok. De rechte of trapeze snit werd gezien in een breed scala van kleuren, van hoge taille tot lage taille. Dit is een basic voor het lente-zomer 2023 seizoen, die te zien is op de catwalks van de meest uiteenlopende merken, van Ganni tot Burberry, Givenchy, Y/Project en Tibi.

Denim lingerie

Beeldcredits van links naar rechts: Miaou, Ksenia Schnaider, Givenchy.

De no-bra beweging wordt opgevolgd door de niks verhullende lingerie trend, die enkele seizoenen geleden werd gepionierd door model Julia Fox en haar sexy ‘all-denim’ looks. De looks van Zomer 2023 seizoen blijven deze ongeremde relatie met het lichaam verkennen door middel van een breed scala aan beha's die als topjes gedragen kunnen worden. De denim sector speelt hierop in en laat een gevarieerd aanbod aan vormen en stijlen zien.

’Double denim’

Beeldcredits van links naar rechts: Botter, Bianca Saunders, Ganni.

Een andere trend die in 2022 werd ingezet door model Julia Fox en in de zomer van 2023 zal worden voortgezet, is de ‘total denim look’, oftewel: double denim. De combinatie jeans-op-jeans is nog steeds in de mode haalt ook inspiratie uit de 90's en de trend.

Praktische denim

Beeld: Act n°1 Catwalk Pictures, Givenchy, Private Policy Catwalk Pictures,

Cargo broeken zijn een van de belangrijkste trends voor zomer 2023 en zorgen voor een variatie op de utility stijl. De denim versies kunnen gedragen worden op jeans, jassen, shorts of rokken.

Het Wilde Westen

Beelden van links naar rechts: Thom Browne, Casablanca Catwalk Pictures, Stella McCartney Catwalk Pictures.

Denim keert terug naar zijn roots, die van de cowboys van het Wilde Westen en de Amerikaanse ranches, met de terugkeer van de zogenaamde ‘chaps’. Dit ruiteraccessoire bedekt en beschermt de benen, van de heupen tot de enkels, en is in de loop der decennia opnieuw toegeëigend door de queer cultuur. Chaps combineren een westerngevoel met een vleugje sexy voor SS23.