Designer Tessa Koops opent eerste brandstore in Amsterdam

Mode ontwerpster Tessa Koops opent binnenkort haar eerste brandstore voor haar gelijknamige merk aan de Herenstraat in Amsterdam. Haar kleurrijke ontwerpen zijn populair in het binnen- en buitenland: de kleding wordt gedragen door onder andere Pernille la Lau en Beertje van Beers. De designer is van plan om de winkel op 13 november te openen, zo meldt ze telefonisch aan FashionUnited.

De ontwerpen van Koops worden op dit moment op ongeveer zeventig verkooppunten in de Benelux verkocht, maar nu krijgt de Amsterdamse ontwerpster haar eerste brand boutique. De ontwerpen van Koops zijn vaak erg vrouwelijk en kleurrijk, de nieuwe ruimte waar de winkel geopend zal worden sluit daar volgens Koops perfect bij aan: “Juist in moeilijke tijden als corona moet je als ondernemer lef tonen en mogelijkheden blijven zien. Toen ik de ruimte ging bekijken wist ik het direct: de bijzondere sfeer en de creatieve omgeving past perfect bij mijn label.”

Een snoepwinkel voor volwassen vrouwen

Koops is zelf dol op het nieuwe pand: “Het is een mooi oud historisch pand in de Jordaan, en die oude stijlen zoals de ornamenten in het plafond willen we graag behouden. Maar we gaan de winkel ook een moderne touch geven, door veel kleuren te gebruiken. Het wordt echt een winkel voor moderne girls, een soort snoepwinkel voor volwassen vrouwen — met veel roze elementen.”

“De cirkel is nu rond”

“Dit is een erg mooi moment, het voelt nu alsof de cirkel na acht jaar rond is. Toen ik begon was ik nog hard aan het werken om mijn merk op te zetten, naamsbekendheid te krijgen en mijn wortels in de mode-wereld te plaatsen. De webshop was daar altijd onderdeel van, maar wel een klein onderdeel. Ik geloof namelijk nog wel echt in een fysieke winkel: de beleving daarvan kan een webshop gewoon niet afpakken. Het voelen van de stoffen, kledingstukken kunnen passen en de sfeer meemaken: dat heb je alleen in een fysieke winkel. En daarom ben ik hier ook zo ontzettend blij mee,” aldus de designer tegen FashionUnited.

De winkel zal niet zeven dagen per week open zijn en heeft, in verband met de corona maatregelen, ook aangepaste openingstijden. Ook is het mogelijk voor klanten om een winkel afspraak te maken. Zelf zal Koops boven de winkel gaan wonen. Daarnaast is er ook een souterrain, waar Koops zelf zal werken. In het pand is nog een extra ruimte waar een showroom ingericht zal worden: “Eigenlijk wordt het een soort showroom en winkel. Het is de perfecte kans om het verhaal van Tessa Koops hierin te verwerken.”

De nieuwe winkel is gevestigd op Herenstraat 29 in Amsterdam.

Beeld: Tessa Koops