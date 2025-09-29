Designerdebuut: Bottega Veneta onthult 'zachte functionaliteit' in Milaan

Milaan - De Britse Louise Trotter debuteert voor Bottega Veneta op zaterdag in Milaan met een collectie gericht op 'zachte functionaliteit'. De collectie bevat gestructureerde kledingstukken in soepele, gedrapeerde stoffen.

Er zijn leren jassen en pakken met brede schouders te zien, evenals volumineuze tops met een bont-effect, waarvan één in glinsterend goud, gecombineerd met nauwsluitende rokken.

Bottega Veneta SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Andere jurken zijn meer getailleerd, omhullend en gevoerd met katoen voor een soepel gevoel op de huid. De collectie focust op maatwerk en de zachtste leersoorten, evenals satijn en wol.

Grote tassen in verschillende kleuren van het iconische 'intrecciato' gevlochten leer worden onder de arm gedragen. Trotter, benoemd in december vorig jaar, verklaart dat haar inspiratie voor deze eerste collectie komt uit de jaren na de oprichting van het bedrijf in Vicenza in 1966 en de uitbreiding naar de Verenigde Staten.

Tassen Bottega Veneta SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Vandaar haar beslissing om geen logo op de tassen te plaatsen, maar het vakmanschap voor zichzelf te laten spreken. “Ik denk dat de beginperiode tussen 1966 en 1977 een goed uitgangspunt voor mij is. Ik ontdekte een soort zachte functionaliteit in de tassen, een bevrijding voor vrouwen in die tijd,” aldus de Britse artistiek directrice.

Bottega Veneta SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“En ik geloof ook dat ik die gedurfde zelfverzekerdheid heb ontdekt. Om een tas zonder logo te dragen, moet je zelfvertrouwen hebben.” Ze herinnert zich Laura Braggion, de eerste vrouwelijke artistiek directrice van Bottega Veneta, die deel uitmaakte van het team van Andy Warhol in New York.

Bottega Veneta SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Ik stelde me haar reis voor, haar vrijheid als een archetypische Italiaanse vrouw die zich in New York vestigde. Die ervaring was een bevrijding voor haar,” meent ze. Na haar tijd bij de Franse modehuizen Carven, Lacoste en Joseph, volgt Louise Trotter bij Bottega Veneta de Frans-Belgische Matthieu Blazy op, die naar Chanel is vertrokken.

Bottega Veneta SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ze verklaart dat het werken met de middelen van het Italiaanse bedrijf, dat eigendom is van de Franse luxegigant Kering, is als ‘het openen van een snoepdoos’.

Alle luxemerken hebben de afgelopen jaren geleden onder de vertraging van de uitgaven van Chinese consumenten. Bottega Veneta is echter veerkrachtiger dan de andere merken van de Kering-groep, met name Gucci. De omzet steeg in de eerste helft van 2025 met één procent.