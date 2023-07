Desigual lanceert eerste on-demand collectie dankzij AI

Spaans modemerk Desigual heeft zijn allereerste on-demand collectie onthuld. De stukken zijn ontworpen door het creatieve team van het merk en met het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Door middel van het on-demand model, dat met name zelden wordt toegepast door dergelijke grootschalige internationale merken, zegt Desigual dat het op zoek is naar nieuwe manieren om in contact te komen met klanten en te reageren op trends in de sector op een manier die meer in overeenstemming is met hun waarden.

Geïnteresseerden in de capsule, bestaande uit zowel kleding als accessoires, kunnen de lijn kopen via de website van het bedrijf. De geschatte productietijd is ongeveer 90 dagen. Na aankoop ontvangen klanten informatie over het productieproces voordat hun item wordt verzonden. De functie zal niet aanwezig zijn in fysieke winkels en zal beperkt zijn tot het aantal klanten, met op dit moment alleen beschikbaarheid in Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië.Het merk merkte echter op dat het van plan was om het programma in de toekomst uit te breiden naar meer markten.

In een persbericht zegt Thomas Meyer, oprichter van Desigual, dat de collectie het resultaat was van ‘voortdurende transversale innovatie’. Meyer voegt eraan toe: "We zijn erg verheugd om deze ontwerpen te testen, gemaakt door ons team en ondersteund door kunstmatige intelligentie, de productie van kledingstukken en accessoires die worden vervaardigd op verzoek van klanten die ons in staat zullen stellen om te experimenteren met het verminderen van productvoorraad en nieuwe manieren te onderzoeken om klanten te bereiken. consumenten, het creëren van bijna gezamenlijk."

Het project bouwt verder op het Awesome Lab-programma van Desigual, een open innovatieprogramma waarmee het label samenwerkt met startups aan technologische innovaties en proofs of concept uitvoert.