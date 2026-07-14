Desigual ontwerpt capsulecollectie met het Berlijnse Ottolinger

Madrid – Desigual zet zijn bijzondere en steeds ambitieuzere samenwerkingsbeleid voort met de aankondiging van een partnerschap met het Berlijnse Ottolinger. Dit merk is een vaste waarde op de officiële kalender van de modeweek in Parijs. In lijn met eerdere strategische samenwerkingen is een capsulecollectie ontwikkeld op basis van het historische archief van het Spaanse bedrijf, opgericht in Barcelona in 1984.

Volgens Desigual is de samenwerking met Ottolinger bijzonder omdat de oprichtsters, Christa Bösch en Cosima Gadient, hun merk in 2015 in Berlijn lanceerden met een unieke creatieve visie. Hun methode richt zich op de deconstructie van traditionele mode en tailoring, zowel conceptueel als vormelijk. Het Spaanse bedrijf voegt toe dat Bösch en Gadient in het begin al vintage kledingstukken van Desigual kochten op tweedehands platforms. Deze stukken werden gedemonteerd, geherinterpreteerd en opnieuw samengesteld tot nieuwe creaties die hun eigen creatieve wereld weerspiegelen. Deze samenwerking bouwt voort op die geschiedenis en wordt daarom gepresenteerd als een ‘organische’ alliantie. Het combineert de voorliefde voor upcycling van de oprichtsters van Ottolinger met het universum, de codes en het archief van Desigual. Al deze elementen komen samen in een capsulecollectie, ontwikkeld vanuit het archief van het merk uit Barcelona.

“Met Ottolinger zet Desigual een strategie voort die zijn creatieve erfgoed omvormt tot een platform voor innovatie en internationale samenwerking.” Het bedrijf richt zich daarbij op het aangaan van “allianties met merken die de hedendaagse mode definiëren”, aldus het Spaanse bedrijf in een persbericht. Verder wordt benadrukt hoe Desigual, nu samen met het Berlijnse merk, “zijn creativiteit internationaal blijft uitdragen, zijn culturele relevantie versterkt en een steeds globalere positionering consolideert.” Dit gebeurt via een capsulecollectie die “een gedeelde visie tussen beide merken weerspiegelt.” Deze visie is geworteld in het principe om “‘het archief’ te zien als een levende bron die nieuwe esthetische codes kan genereren, de levenscyclus van materialen kan verlengen en nieuwe mogelijkheden voor hedendaags design kan openen.”

Lancering op 3 september

Hoewel er nog geen beelden van de capsulecollectie zijn vrijgegeven, kondigt Desigual aan dat de collectie vanaf 3 september verkrijgbaar is. Vanaf die datum zijn de items uit de samenwerking te koop. De collectie bestaat, zoals eerder vermeld, uit kledingstukken uit het Desigual-archief, geherinterpreteerd door de creatieve visie van de oprichtende ontwerpsters van Ottolinger. Dit herformuleringsproces heeft geresulteerd in “exclusieve, ambachtelijk vervaardigde stukken in Barcelona”.

Voor dit proces werkten Bösch en Gadient nauw samen met het ontwerpatelier van Desigual in Barcelona. Ze selecteerden kledingstukken uit het archief en de voorraad, beoordeeld op prints, kleuren en materiaalkwaliteit. Deze stukken zijn vervolgens ambachtelijk gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. Hieruit ontstonden de gedeconstrueerde silhouetten die kenmerkend zijn voor deze capsulecollectie. De ontwerpen weerspiegelen de creatieve krachten van zowel Desigual als het Berlijnse merk en zijn erkende ontwerpsters.

“De nieuwe stukken weerspiegelen de onmiskenbare creatieve taal van Ottolinger”, verklaart de Spaanse modegigant. Maar, zo voegen ze toe, “in hun materialen, prints en kleuren behouden ze de essentie van Desigual.” Het resultaat? Een “collectie die een dialoog aangaat tussen het erfgoed van het merk en een nieuwe kijk op hedendaagse mode.” Hiermee brengt Desigual “zijn creatieve universum dichter bij een nieuw publiek, waarbij de innovatieve geest en het vermogen om design vanuit diverse perspectieven te herinterpreteren levend worden gehouden” door middel van “dit soort samenwerkingen.”

Een strategie met drie doelstellingen

De samenwerking tussen Desigual en Ottolinger past binnen het streven naar een herwaardering en verhoging van de merk- en collectiewaarde. Dit offensief is ingezet sinds de historische modeshow in Barcelona op 6 juni 2024. Die presentatie van de Lente/Zomer 2025-collectie markeerde een keerpunt voor het bedrijf. Het was de voltooiing van het herlanceringsplan en het startpunt van een zorgvuldige strategie om het merk en de modevoorstellen naar een hoger niveau te tillen. Nieuwe mijlpalen volgden, zoals de lancering van “Studio”, de nieuwe premium modelijn, en de eerste samenwerkingen met opkomende internationale merken.

In juli 2025 kondigde Desigual een samenwerking aan voor een capsulecollectie met het Nederlandse merk Botter. Dit was de eerste in een reeks internationale partnerschappen met opkomende, maar al erkende ontwerpers. Daarna volgden samenwerkingen met het Parijse Egonlab in november van datzelfde jaar, met de in Londen gevestigde Oekraïense ontwerpster Masha Popova in januari 2026, en nu met het Berlijnse Ottolinger.

Hoewel dit samenwerkingsbeleid deel uitmaakt van de ‘premiumisering’ van Desigual, is het ook een opzichzelfstaande strategie binnen de modegroep van Thomas Meyer. De Spaanse modegigant erkent dat er drie doelstellingen zijn voor elke nieuwe samenwerking met jonge, internationale ontwerpers. Ten eerste, de versterking van de internationale positionering van Desigual. Ten tweede, de verbinding met nieuwe generaties consumenten door de herinterpretatie van het archief door toonaangevende nieuwe stemmen in de mode. Ten derde, de versterking van de positionering en zichtbaarheid in belangrijke markten voor het bedrijf, zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Ter ondersteuning van deze interpretaties benadrukt het Spaanse bedrijf: “Met deze alliantie blijft het bedrijf inzetten op samenwerkingen met merken die nieuwe creatieve perspectieven bieden in voor Desigual belangrijke regio's, zoals in dit geval Duitsland, een van de belangrijkste markten voor Desigual, zowel online als in fysieke winkels.” Bovendien “verbindt het merk zich met deze strategie met enkele van de meest relevante nieuwe generaties ontwerpers in de sector en versterkt het zijn internationale positionering.” Dit gebeurt op een “sleutelmoment voor de toekomst”, waarin het bedrijf zich richt op de “vernieuwing van zijn imago, collecties en ruimtes... met als doel een nieuwe generatie consumenten aan te trekken.”