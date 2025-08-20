Desigual presenteert capsulecollectie met Botter

Madrid – Desigual blijft trouw aan zijn roots en verkent tegelijkertijd nieuwe creatieve vormen. Het resultaat is een capsulecollectie, ontworpen in samenwerking met het Nederlandse modehuis Botter. Deze collectie is nu beschikbaar, exclusief voor leden van de Desigual Club.

De Spaanse modeketen en FashionUnited kondigden de samenwerking medio juli aan. De collectie zou aanvankelijk op 26 augustus verschijnen. Desigual koos echter voor een dubbele lancering. Sinds 19 augustus is de collectie exclusief verkrijgbaar voor leden van de Desigual Club. Vanaf 28 augustus is de collectie beschikbaar voor alle klanten.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

De collectie, genaamd ‘High Tides’, is de eerste samenwerking tussen Desigual en het Nederlandse ontwerpersduo Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter. Zij waren van augustus 2018 tot februari 2022 creatief directeur bij Nina Ricci, een merk van het Spaanse Puig. In april 2025 werden ze benoemd tot creatief directeur van G-Star Raw. Sinds de oprichting in 2017 leiden ze hun eigen modehuis, Botter. Tijdens hun focus op G-Star Raw, zetten ze met deze samenwerking met Desigual een nieuwe creatieve stap.

“‘High Tides’ is geïnspireerd door de Caribische roots van Botter en de mediterrane geest van Desigual, met water als centraal thema”, aldus Desigual. “De zee symboliseert eenheid en flow, en herinnert ons eraan dat, ondanks geografische scheiding, gedeelde emotie, cultuur en menselijkheid ons verbinden.” De collectie, geworteld in de Barcelonese roots van Desigual, is een dialoog tussen culturen en identiteiten. Elk kledingstuk belichaamt een recreatieve geest, waarin voorheen gescheiden elementen samenkomen in een nieuwe, gedurfde en coherente taal. De collectie verkent de emotionele en culturele connectie tussen mensen, niet alleen door snit en materiaal, maar ook door het idee van water als verbindende kracht.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Zeedieren, hergebruikte pailletten en unisex modellen

Met deze metafysische elementen als leidraad, richt de collectie zich op het fysieke en materiële. Een waterig kleurenpalet met koele en vloeiende tinten domineert. Verschillende blauwtinten, van aquamarijn en cyaan tot marineblauw en koningsblauw, worden gecombineerd met diep zwart, rookgrijs en warm geel.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

De collectie bevat figuratieve prints met haaien, schildpadden, dolfijnen en een zonsondergang aan de kust. Deze illustraties zijn minder sterk. Desigual en Botter rechtvaardigen hun aanwezigheid door de verbinding met de zee te benadrukken en de duurzame aanpak van de collectie te onderstrepen. Gerecyclede en gecertificeerde ‘duurzame’ materialen zijn gebruikt, waaronder hergebruikte plastic pailletten en het kenmerkende patchwork van Desigual met de namen Desigual en Botter.

De unisex collectie omvat tops en jurken van gemengde technische en vloeiende stoffen, lange en korte jeans met zeeprints, nauwsluitende T-shirts met zeemotieven, patchwork T-shirts, een originele open jurk met trompe-l’oeil rits in jeans en gebreid trui-effect, gedeconstrueerde broeken en rokken binnenstebuiten gedragen. Verder zijn er een paillettenjurk met dolfijnenprint, een gestreepte overhemdjurk met schildpaddenprint en een wit gestreept overhemd met ‘I Love Barcelona’ in hartvorm. Accessoires zoals petten, sleutelhangers, sandalen en tassen maken de collectie compleet.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

Capsulecollectie “Desigual x Botter”, campagnebeeld. Credits: Desigual.

“De unisex collectie begeeft zich aan de rand van de conventionele mode”, en “herinterpreteert stukken uit het Desigual-archief met de visuele taal van Botter”, aldus het Spaanse modemerk. Het resultaat: gedeconstrueerde tailoring, wijde silhouetten en flexibele structuren. De collectie is geïnspireerd door Arte Povera en omarmt imperfectie. Onafgewerkte zomen, zichtbare naden en ruwe texturen dragen bij aan de avant-gardistische ‘doe-het-zelf’ esthetiek. “Deze collectie draait niet om zekerheden, maar om exploratie”, aldus Desigual.