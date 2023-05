Deze badmode wordt komende zomer een hit

Online mode research platform Stylight maakt haar rapport over badmode 2023 publiekelijk. Vintage badmode en badmode dat op gewone kleding lijkt, worden dit jaar belangrijke trends.

Vintage stijlen geïnspireerd op de jaren ‘80

Badmode geïnspireerd op de jaren ‘80 is in opkomst. Zwemkleding voor mannen is kort, kleurrijk en heeft zij-strepen en grote trekkoorden.

Vrouwen kiezen voor eendelige stukken die vaak laag uitgesneden zijn, met dikke bandjes en ronde halslijnen die de voorheen populaire V-hals overneemt.

Uit cijfers van Stylight blijkt dat er een stijging van 1000 procent te zien is in de zoekopdrachten bij mannen naar badmode in retrostijlen tussen 2022 en 2023. Bij vrouwen is een stijging van 20 procent te zien.

Planet Fashion SS23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Metallic en glinsterende effecten

Een andere, veel voorkomende trend is badmode met metallic, bijna chromatische effecten. Mannen kiezen voor reflecterende modellen en kiezen vaak voor blauwe of groene items. Op het trendplatform zijn deze metallic zwemshorts in 2023, 41 procent populairder dan in 2022.

Vrouwen gaan daarentegen voor een zeemeerminnen-look en kiezen voor glinsterende stukken- soms bedekt met pailletten. Net als mannen kiezen ze voor badmode in groene, turkooisblauwe en koraalachtige tinten. De vraag naar dit soort modellen steeg tussen 2022 en 2023 met 27 procent.

Luli Fama SS23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Een sensuele en sexy uitstraling

Micro badmode, strapless en cut-out modellen zijn erg populair. Dit blijkt uit het feit dat het aantal zoekopdrachten naar deze stijlen in 2023 met respectievelijk duizend en 47 procent zal toenemen, in vergelijking met 2022. Vrouwen houden van sensueel uitgesneden items, die hun lichaam tentoonstelt en hen een sexy uitstraling geeft. Met de bandjes van hun zwemkleding kunnen vrouwen diverse variaties maken met hetzelfde item.

VDM SS23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Badmode als kleding

Zowel mannen als vrouwen kiezen steeds vaker voor modellen die ook overdag gedragen kunnen worden. Zwemkleding is niet langer uitsluitend voor zwemmen bedoeld, maar vormen nu een aanvulling op de hedendaagse looks.

Zwempakken met ruches, die vorig jaar werden overgeslagen, maken een comeback. Vrouwen omarmen de details die op de boven- en onderkant zijn aangebracht en een ‘speelse en vrouwelijke look’ creëren, volgens Stylight, dat toevoegt dat het een toename van 240 procent in zoekopdrachten voor deze categorie zwemkleding noteert.

Mannen zwichten komende zomer voor de ensemble trend, bestaande uit zwemshorts en een bijpassend, loszittend shirt. Etro, een high-end ready-to-wear merk, maakte deze items populair tijdens haar SS23-show. Het platform maakt bekend dat het merk in 2023 een stijging van 36 procent in zoekopdrachten zag.

Etro SS23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Prints en strepen

Badmode met strepen (plus 175 procent van de zoekopdrachten) en militaire prints (plus 1000 procent) zijn vooral populair onder mannen.

De eerste stijl geeft een ‘Dolce Vita’-gevoel en is elegant en casual. De strepen zijn vaak blauw-wit of rood-wit, breed of smal, afhankelijk van de voorkeur.

De militaire print, die al enkele seizoenen in is, wordt niet meer gebruikt op kleding. Wel op badmode. De veel meer streetwear esthetiek spreekt mannen aan die kiezen voor shorts in natuurlijke tinten (bruin, groen) of zich laten verleiden door meer kleurrijke versies (blauw, grijs, enzovoorts).