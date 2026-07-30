Deze modebedrijven zijn genomineerd voor de titel Beste Winkelketen van Nederland 2026-2027

De genomineerden voor de ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland 2026-2027 en de ABN Amro Webshop Awards the Netherlands 2026-2027 zijn bekendgemaakt. Uit een persbericht van de organisatie blijkt dat consumenten tijdens de stemperiode bijna 300.000 beoordelingen uitbrachten over ongeveer 500 retailers. Dat resulteerde in een lijst van 125 retailers die kans maken op een categorieprijs.

De categorieprijzen worden op vrijdag 4 september uitgereikt op het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam. De verkiezing wordt voor de 24e keer georganiseerd door Q&A Retail.

In de categorie ‘baby & kind' zijn Hema, Takko Fashion, TerStal en Zeeman genomineerd voor Beste Winkelketen van Nederland. Voor de ‘Webshop Awards' zijn H&M, Hema en Zeeman genomineerd.

In de categorie ‘damesmode’ maken Jeans Centre, Norah, Takko Fashion en TerStal kans op de titel Beste Winkelketen van Nederland. Voor de Webshop Awards zijn Jeans Centre en Norah genomineerd.

Bij de categorie 'herenmode' maken Jeans Centre, Takko Fashion en Van Dal mannenmode kans op de prijs. Online nemen Jack & Jones, Jeans Centre, Van Dal mannenmode en Zalando het tegen elkaar op.

In de categorie ‘mode accessoires’ zijn Lucardi, My Jewellery en Siebel Juweliers zowel voor de fysieke winkelprijs als voor de Webshop Award genomineerd.

Voor de categorie ‘ondermode’ dingen Hunkemöller, Livera en Zeeman mee naar zowel de prijs voor Beste Winkelketen als de Webshop Award.

Bij ‘schoenen’ zijn Durlinger, Nelson Schoenen, Schuurman Schoenen en VanHaren genomineerd voor Beste Winkelketen. Voor de Webshop Awards zijn Durlinger en Schuurman Schoenen genomineerd.

In de categorie ‘outdoor’ maken ANWB, Bever en Decathlon kans op de titel Beste Winkelketen. Online wordt er gestreden tussen Bever en Obelink.

In de categorie ‘sport’ zijn Bever, Daka, Decathlon en Intersport genomineerd voor Beste Winkelketen. Nieuw dit jaar is dat ook een Webshop Award wordt uitgereikt in deze categorie. Daarvoor zijn Decathlon en Intersport genomineerd.