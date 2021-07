Deze vier sociaal-culturele factoren staan centraal in het FW22/23 seizoen

De herfst/winter 2022/2023 collecties staan in het teken van herstel. Herstellen van de coronacrisis doen mensen op verschillende manieren: een daarvan is door het uiten van emoties via kledij. Het vormt de kern van het Fashion Snoops FW22/23 Trend Immersion seminar dat op 6 mei plaatsvond.

Ook in het najaar van 2022/23 blijft de coronacrisis met andere woorden zijn stempel drukken op de mode. Dit komt terug in de gebruikte kleuren, materialen en prints in de categorieën womenswear en accessoires. FashionUnited gidst u langs de vier belangrijkste Cultural Sentiments, oftewel, de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op FW22/23.

Reciprocity

Het eerste Cultural Sentiment dat kenmerkend zal zijn in het herfst/winter 2022/23 seizoen is ‘Reciprocity’, oftewel wederkerigheid. We moeten een balans behouden tussen mensen en de aarde. De gedachte is hier dat alle ‘partijen’ elkaar helpen te herstellen van de coronatijd, in plaats van dat de mens bijvoorbeeld eenzijdig gebruik maakt van de natuur. Niet alleen door wederkerigheid tussen mens en aarde, maar ook door kennis in ruil voor bijvoorbeeld technologie uit te wisselen met inheemse gemeenschappen. Het gaat hier om een nieuwe benadering van duurzaamheid in samenwerking met de natuur.

Het kleurenpalet bij Reciprocity is een ‘vreedzame synergie’ van felle kleuren en neutrale tinten uit de natuur, legt Fashion Snoops uit. Volgens het trendinstituut gaan we veel ‘emotioneel-beladen kleuren’ zien in de damesmode in het herfst/winter 22/23 seizoen. Een voorbeeld hiervan is Morpho, een middenblauwe kleur die een soort mengeling is tussen een neon en een metallic. De kleur zien we in FW22/23 vooral terug als basis accentkleur in loungesetjes en als metallic accentkleur in accessoires en schoenen.

Links: Een nieuwe interpretatie van outerwear met een hoofdrol voor metallics bij Sacai womenswear SS21. Beeld via CatwalkPictures.com Rechts: doorgestikte, gewatteerde jumpsuit bij Miu Miu womenswear FW21. Beeld via PR bureau Loews.

Fashion Snoops voorspelt dat Reciprocity in de dameskleding op verschillende manieren tot uiting komt. Denk aan jacks met een versleten, gerafelde look, gewatteerde en doorgestikte jumpsuits die gebruikt kunnen worden op de skipiste, romantische bloemenprints die de verbinding met de natuur en het buitenleven weerspiegelen, en natuurlijk utilitaire mode. Bij de laatste gaat het vooral om gebruiksvriendelijke elementen die aan kledij worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld afneembare capuchons.

Hope

De tweede sociaal-culturele factor die FW22/23 zal kenmerken is ‘Hoop’, voorspelt Fashion Snoops. Centraal staat hoe de mens herstelt van de coronacrisis. Door middel van optimisme verenigen mensen zich rond een gezamenlijk doel en werken actief aan de (her)opbouw van hun gemeenschap. Het kledingontwerp bij deze maatschappelijke ontwikkeling symboliseert de mens als kwetsbare persoon, een persoon die zijn littekens en kleerscheuren niet verstopt maar zijn imperfecties omarmt als een weerspiegeling van wat hij of zij heeft doorgemaakt. Inclusiviteit is hier dan ook een codewoord.

Materialen die bij deze trend horen zijn bijvoorbeeld deadstock stoffen die een nieuw doel krijgen, gerecycled zilver in accessoires en hernieuwbare, biologisch afbreekbare materialen. Het gaat erom creatief te zijn met de materialen die men al bezit.

Bij Hoop zijn het de neutrale kleuren die een boost krijgen door middel van de combinatie met intense, lichte kleuren. Kwetsbaarheid staat hier centraal, weerspiegeld door neutrale kleuren, en de fellere kleuren staan voor de veelbelovende toekomst. De kleur die eruit springt in het kleurenpalet is een neutrale, matte mintgroen-grijze kleur die ‘Restore’ wordt genoemd. Restore wordt gebruikt in viltachtige stoffen en bijvoorbeeld knitwear, aldus Fashion Snoops.

In de damesmode wordt deze sociaal-culturele factor gekenmerkt door kledij die het naïeve en jeugdige weerspiegelt. Kies voor zoete, felle kleuren en opvallende prints en opdrukken (die het liefst zo veel mogelijk met elkaar botsen). Mensen doffen zich graag op en pakken uit met bijvoorbeeld pofmouwen, veren, franje en ruches. Ook horen graphic tees (T-shirts met grafische opdruk, red.) hierbij, met slogans waarin een bepaald gevoel of emotie terugkomt. Deze opdrukken kunnen worden gezien als uitingen van de eigen identiteit, of van de identiteit van een volledige gemeenschap.

Onevenredige verftechnieken in prints, en contrasterende garens bij de zoom staan symbool voor het genezings en heropbouw-proces. Zomen zijn op hun beurt liefst niet helemaal recht of te netjes afgewerkt. Denk ook aan vlekken die bewust zijn aangebracht, gemarmerde prints, en kledingstukken met een gedragen, ‘onaffe’ look.

Beeld: Maison Margiela FW20, look ter illustratie van Hoop. Beeld: eigendom Maison Margiela.

Refuge

‘Refuge’ is de sociaal-culturele factor die trauma’s een plaats wil bieden. De gezondheidscrisis was voor veel mensen mentaal zwaar en dus gaat men zoek naar een veilige schuilplaats of toevluchtsoord. Primaire noden zoals veiligheid komen op de eerste plaats te staan, en men trekt opnieuw de wildernis in om hier inspiratie uit te halen.

Het Refuge kleurenpalet bestaat uit ijzige tinten die zelfverzekerdheid en tegelijkertijd kalmte uitstralen, kleuren die bescherming en tegelijkertijd kracht bieden. Opvallende tinten weerspiegelen hoe Moeder Natuur is verwikkeld in een continue strijd met zichzelf. De belangrijkste kleur van Refuge is ‘Primal’, een aardse bruine bordeauxtint. Primal symboliseert de behoefte om terug te keren naar de oorsprong en we zien de kleur in FW22/23 met name terug in outerwear. De kleur wordt vooral gebruikt samen met materialen zoals dierenhuiden, zowel echte, als de bio-gefabriceerde varianten gemaakt van plantaardig afval.

Beeld: Soepelvallende breisels en dierenhuiden in het kleurenpalet van Refuge bij Sportmax FW21. Beeld via PR bureau Loews.

Bij Refuge ontmoeten het utilitaire element en de outdoor (geïnspireerde) mode uit Reciprocity elkaar opnieuw in de dameskleding. Men heeft de behoefte zelfvoorzienend te zijn door de wildernis in te trekken om terug te keren naar de basis. Met mode kan men soms letterlijk een beschermende cocon creëren. Denk aan kledingstukken met een cocon-achtig silhouet, of gewelfde vormen. En aan zachte, gequilte materialen.

Naast de outdoor stijlen en utilitaire mode die ook al hun uiting vonden bij Reciprocity, biedt loungewear de warmte en comfort waar men in 2022/23 behoefte aan heeft. Deze loungewear is wel liefst getailleerd en met een ‘gezellig’ tulle-accent, benadrukt Fashion Snoops. Comfortabele kledij zoals gedrapeerde breisels wordt afgewisseld met meer statement items in de kledingkast. Denk aan aangedikte vormen met opvallende, overheersende mouwen. Voeg idealiter nog een (afneembare) capuchon toe om de look af te maken, aldus het trendinstituut.

Harmony

Bij de vierde sociaal-culturele factor, Harmonie, staat genezing van de gezondheidscrisis via spiritualiteit en introspectie, centraal. Men zoekt naar alles wat rust uitstraalt. Het doel is om harmonie binnen zichzelf en met de ruimere omgeving te vinden.

Bij Harmonie horen melkachtige pasteltinten, afgewisseld met neutrale kleuren en bijvoorbeeld diepblauwe tinten. Het kleurenpalet symboliseert de balans tussen enerzijds licht en schaduw en anderzijds tussen de lucht en de aarde, legt Fashion Snoops uit. De hoofdkleur bij Harmonie is ‘Wondrous’, een violet-paars dat een ongewone mengeling is tussen een pastel en een neon. Het is een echte mood-lifter, stelt het trendforecastingbureau. Deze kleur werkt volgens Fashion Snoops goed voor synthetische stoffen en fleece. Of gebruik de kleur om klassieke items zoals maatpakken een jeugdig element te geven. In de seizoensaccessoires komt Wondrous terug in bijvoorbeeld (zonne)brilmonturen.

Materialen die passen bij deze maatschappelijke ontwikkeling zijn hernieuwde materialen. Bijvoorbeeld stoffen gemaakt van onbruikbare vezels, rijp voor de vuilnisbak. Ook duiken zachte, gequilte kledingstukken hier opnieuw op. Breisels met gegolfd patroon, zoals de typerende breisels van het Italiaanse merk Missoni, zijn nieuw voor FW22. Colour-blocking uit de vorige seizoenen blijft aanwezig.

In de dameskledij zien we de jeugdige, speelse, naïeve manier van kleden terug die al werd geïntroduceerd bij Hoop. Vrouwen zullen kiezen voor zachte kledingstukken, zoals loungewear en laagjes, om een gevoel van comfort te creëren, alsof ze met een dekentje op de bank zitten.