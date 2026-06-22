DHL Group rust bezorgers uit met lange mouwen en petten tegen hitte
Voor de 111.400 bezorgers van Deutsche Post in Duitsland is thuiswerken tijdens de zomerhitte geen optie. De werkgever adviseert daarom beschermende shirts met lange mouwen en 'Post-petten'. “Bermuda's zijn ook te bestellen via onze catalogus voor bedrijfskleding”, aldus DHL Group
Het bedrijf adviseert zijn bezorgers ook om zonnebrandcrème te gebruiken, voldoende water te drinken - ook zonder dorst - en zo vaak mogelijk de schaduw op te zoeken. Dit is vooral belangrijk ‘wanneer pakketten met een gewicht tot 31,5 kilogram bij 30 graden en meer worden vervoerd en bezorgd’.
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